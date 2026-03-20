Hermoso svagato, Bernardeschi puntuale. Ndicka di prepotenza, Rowe Speedy Gonzales: pagelle Roma-Bologna

Allo Stadio Olimpico di Roma l'impresa la compie il Bologna di Vincenzo Italiano. Gol e spettacolo nel "derby" europeo, che vede infrangersi le speranze di vittoria dei giallorossi. Partono male gli uomini di Gasperini, costretti a subire il gol del vantaggio di Rowe. A rispondere per la Roma ci pensa il solito Ndicka - al quarto gol consecutivo - che rimette il match iin equilibio. Un calcio di rigore trasformato da Bernardeschi permetterà ai rossoblù di concludere in vantaggio il primo tempo. Nei secondi 45' la squadra di Italiano si porta addirittura sul 3-1 con Castro, ma Malen e Pellegrini riaccendono le speranze di qualificazione della Roma portando il match ai supplementari. Una disattenzione difensiva ed un super assist di Dallinga permettono a Cambiaghi di concludere a rete nei secondi 15' della gara, consegnando al Bologna la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.
Pagelle Roma
Svilar 6.5 Attento anche a metterci una pezza quando sbaglia l'uscita.
Mancini 5.5 In difficoltà sulle folate offensive di Rowe. Solito gladiatore, comunque, che non disdegna mai e poi mai la battaglia.
Ndicka 7 Ancora a duello con Santi Castro, proprio come nella partita d'andata, ma senza usare così tanto le mani. Il meglio però lo dà con la zuccata dell'1-1.
Hermoso 5 Non copre a sufficienza sulla stoccata del vantaggio iniziale centrato dai rossoblù.
Celik 6 Coinvolto in attacco, meno incisivo nelle coperture sulla fascia destra giallorossa. Zaragoza (4' sts) ng
Pisilli 6 Si impegna tra centrocampo e attacco. El Aynaoui (14' pts) ng
Cristante 6 Cerca di dettare le geometrie della Roma.
Konè ng Dura solo 18', prima di arrendersi al dolore. Pellegrini (20' pt) 7.5 Eredita la marcatura del mastino Pobega. Gran palo su punizione, prodromo all'assist del pari. Gol d'oro per il pareggio finale.
Wesley 6 Da uno come lui ci si aspetta di più.
Malen 6.5 Approccio di grande voglia, ma non di equivalente sostanza. Deve decentrarsi spesso per trovare spazi. Ottima trasformazione dal dischetto.
El Shaarawy 5 Ingenuo a commettere fallo su Zortea in area. Vaz (12' st) 6 E' lui a riaprire la partita facendosi abbattere in area.
All. Gasperini 5 Difesa troppo perforabile. Nella ripresa la sua Roma comunque alza il livello fisico, completando la rimonta nei regolamentari, prima di andare ko.
Pagelle Bologna
Ravaglia 6.5 Comincia a lavorare davvero solo nella ripresa. Sventa diversi tiri indirizzati agli angoli alti.
Zortea 6.5 Quando si sgancia apporta grande qualità e concretezza, tra cui c'è il rigore guadagnato alla fine del primo tempo.
Vitik 6 Preciso e puntuale, anche nelle chiusure laterali. Casale (28' st) 5 Esce al rallenty su Pellegrini nel 3-3.
Lucumi 7.5 Signore e padrone della difesa bolognese. Leader indiscusso. Non conosce la parola errore.
Joao Mario 6.5 Quando si invola palla al piede sull'out sinistro innesta il turbo.
Ferguson 6 Si esalta nelle notti europee; paga alla distanza.
Freuler 6 Si spende su Cristante, che lo costringe altissimo. Si aggrappa a Vaz sul giusto rigore giallorosso. Heggem (9' sts) ng
Pobega 6 Partita operaia. Non ci arriva a toglierla a Pellegrini quando corona la rimonta. Moro (1' pts) 6.5
Bernardeschi 7 Primo squillo verso la mezz'ora, dopo un avvio diesel. Trasforma il penalty con sicurezza: settimo gol stagionale, quinto in Europa League. Orsolini (35' st) 5.5 Manca una buonissima occasione nel secondo supplementare.
Castro 7.5 Pericoloso nel primo tempo con una volata dritta per dritta: è solo l'antipasto. Il tocco per Rowe è impagabile. Non parliamo poi del missile per il tris. Dallinga (28' st) 7 Firma l'assist del trionfo.
Rowe 7.5 Speedy Gonzales cercatissimo dai compagni. Il suo gol è di strepitosa fattura. Cambiaghi (28' st) 8 Quel gol all’Olimpico lo racconterà ai nipotini.
All. Italiano 8 Il cavaliere ha fatto l'impresa. Questa vittoria in casa della Roma che vale i quarti di finale in Europa League entra direttamente nella storia del club.
Arbitro
Kovacs 6.5 Lascia giocare quando è giusto farlo. Meglio del permissivo Jablonski del Dall’Ara. Manca però qualche giallo.
Allo Stadio Olimpico di Roma l'impresa la compie il Bologna di Vincenzo Italiano. Gol e spettacolo nel "derby" europeo, che vede infrangersi le speranze di vittoria dei giallorossi. Partono male gli uomini di Gasperini, costretti a subire il gol del vantaggio di Rowe. A rispondere per la Roma ci pensa il solito Ndicka - al quarto gol consecutivo - che rimette il match iin equilibio. Un calcio di rigore trasformato da Bernardeschi permetterà ai rossoblù di concludere in vantaggio il primo tempo. Nei secondi 45' la squadra di Italiano si porta addirittura sul 3-1 con Castro, ma Malen e Pellegrini riaccendono le speranze di qualificazione della Roma portando il match ai supplementari. Una disattenzione difensiva ed un super assist di Dallinga permettono a Cambiaghi di concludere a rete nei secondi 15' della gara, consegnando al Bologna la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.
Pagelle Roma
Svilar 6.5 Attento anche a metterci una pezza quando sbaglia l'uscita.
Mancini 5.5 In difficoltà sulle folate offensive di Rowe. Solito gladiatore, comunque, che non disdegna mai e poi mai la battaglia.
Ndicka 7 Ancora a duello con Santi Castro, proprio come nella partita d'andata, ma senza usare così tanto le mani. Il meglio però lo dà con la zuccata dell'1-1.
Hermoso 5 Non copre a sufficienza sulla stoccata del vantaggio iniziale centrato dai rossoblù.
Celik 6 Coinvolto in attacco, meno incisivo nelle coperture sulla fascia destra giallorossa. Zaragoza (4' sts) ng
Pisilli 6 Si impegna tra centrocampo e attacco. El Aynaoui (14' pts) ng
Cristante 6 Cerca di dettare le geometrie della Roma.
Konè ng Dura solo 18', prima di arrendersi al dolore. Pellegrini (20' pt) 7.5 Eredita la marcatura del mastino Pobega. Gran palo su punizione, prodromo all'assist del pari. Gol d'oro per il pareggio finale.
Wesley 6 Da uno come lui ci si aspetta di più.
Malen 6.5 Approccio di grande voglia, ma non di equivalente sostanza. Deve decentrarsi spesso per trovare spazi. Ottima trasformazione dal dischetto.
El Shaarawy 5 Ingenuo a commettere fallo su Zortea in area. Vaz (12' st) 6 E' lui a riaprire la partita facendosi abbattere in area.
All. Gasperini 5 Difesa troppo perforabile. Nella ripresa la sua Roma comunque alza il livello fisico, completando la rimonta nei regolamentari, prima di andare ko.