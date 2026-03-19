Diretta Roma-Bologna Europa League: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti

ROMA - Dopo la sconfitta contro il Como che ha complicato la corsa al quarto posto, la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara ad ospitare il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Italiano arriva nella Capitale avendo ritrovato il successo in campionato contro il Sassuolo , ma la rincorsa ad un posto in Europa resta molto complicato. In un Olimpico bollente c'è dunque in palio per le due squadre un accesso ai quarti di finale molto importante per continuare ad inseguire l'obiettivo di alzare un trofeo in questa stagione. La qualificazione è ancora in bilico visto che si riparte dall'1-1 dell'Dall'Ara, chi passa gioca contro la vincente dell'ottavo tra Lille e Aston Villa . Benvenuti nella diretta di Roma-Bologna.

20:25

Squadre in campo per il riscaldamento

Ingresso sul terreno di gioco di Roma e Bologna: sale la tensione allo Stadio Olimpico

20:22

Di Vaio prima del match

Il dirigente rossoblù: "Ambizione da parte nostra, lo abbiamo detto che l'Europa League può essere un bellissimo viaggio con tante tappe come quella di questa sera. Stasera sarà una esperienza incredibile, dobbiamo fare il massimo come fatto all'andata". Poi aggiunge: "Qui abbiamo ricordi meravigliosi e speriamo di riviverli stasera. Bernardeschi ha un'esperienza con la Juventus dove in queste partite ha sempre fatto bene. Ci sono varie partite all'interno dei 90 minuti o magari 120, chi ha giocato queste partite come lui e come Freuler ci possono aiutare a gestire queste situazioni". "Queste partite vorresti giocarle, sarebbe bello riprovare quelle sensazioni. Ora le prepari da fuori e ti affidi ai tuoi giocatori", conclude.

20:18

Parla Massara nel prepartita

Il ds giallorosso nel prepartita: "Un trofeo al quale vogliamo ambire, ma sappiamo che ci sono molte partite da giocare a partire da questa sera contro un Bologna molto forte". Poi aggiunge: "Ci sarà una forte motivazione con la spinta del pubblico, una partita con molte insidie, ma c'è fiducia nella squadra e nel mister, confidiamo di fare una grande partita"

20:12

Le parole della vigilia di Gasperini

Il tecnico giallorosso ha parlato nella consueta conferenza stampa delle sfide di Europa League. LEGGI TUTTO

19:59

A disposizione di Gasperini e Italiano

Panchina Roma: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, El Ayanoui, Tsimikas, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, Zaragoza

Panchina Bologna: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Heggem, Casale, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez

19:48

Formazioni ufficiali: Roma-Bologna

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

19:42

La squadra arbitrale

ARBITRO: I.Kovacs. ASSISTENTI: Marica-Tunyogi. QUARTO UOMO: S.Kovacs. VAR: Martins. AVAR: Van Driessche.

19:30

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Stadio Olimpico, Roma