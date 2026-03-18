"Se ti prendono in giro fai la faccia da scemo": Gasperini, stoccata a Open Var

Dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata , la Roma si prepara a sfidare di nuovo il Bologna negli ottavi di finale di Europa League, questa volta tra le mura amiche dell'Olimpico. I giallorossi vorranno vincere a ogni costo e in vista dell'incontro l'allenatore Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa : " Gara decisiva , diversa dal campionato. Non c'è pareggio. C'è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti. Sono state tante le gare importanti per continuare ad avere obiettivi alti. Questa è da dentro o fuori, hai la possibilità di andare avanti . Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato".

"Favoriti? Non è vero, non c'è una differenze netta"

"Quale può essere la chiave della partita? Non lo so - ha continuato l'allenatore giallorosso -, sono gare in cui l'episodio è ancor più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l'attenzione: come una finale, è una gara secca. Incide poi il cinismo e la solidità. Penso che sono due squadre che possono portare lustro in questa situazione al nostro calcio. Non siamo favoriti, l'ambizione è la stessa per tutte. Il Bologna in campionato è dietro, ora si sta riprendendo. Lo scorso anno era in Champions... Non c'è differenza netta tra le due squadre. Sappiamo l'importanza della partita".

Le sconfitte contro Udinese, Como e Genoa

Contro Udinese, Como e Genoa sono arrivate tre sconfitte pesanti ai fini della classifica: "In quei 40 giorni ci sono state anche belle partite eh, chiaro poi che le gare sono state tante e in alcune siamo andati un po' sotto. Abbiamo avuto delle difficoltà di organico, ci sono tante cose: non sono alibi, poi a Genova e Como ci sono stati episodi che hanno condizionato le gare. Non possiamo fare riferimento solo a quelle gare, ma a tutto il percorso. Ora non stiamo nel momento migliore, abbiamo dovuto pagare infortuni e situazioni varie, ma senza mai sbagliare atteggiamento. Poi, possiamo aver giocato non bene a volte, ma domani ce n'è un'altra e la vogliamo fare al meglio".