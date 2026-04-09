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Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

Gli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere ai Villans di Emery l’accesso alla semifinale del torneo
3 min
BolognaAston VillaEuropa League

Europa chiama Bologna. Dopo il successo nel derby tricolore contro la Roma, gli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere all’Aston Villa i quarti di finale di Europa League. I rossoblù si presentano all’appuntamento con l’ambizione di riportare entusiasmo in una stagione che ha conosciuto diversi passi falsi in campionato, dove si colloca all'8º posto con 45 punti e la delusione in finale di Supercoppa italiana persa contro il Napoli a Riad. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Emery (signore del torneo con 4 trionfi tra Villarreal e Siviglia) che reduce dal successo agli ottavi sul Lione, mantiene inoltre la quota Champions in Premier League con 54 punti che valgono il 4º posto. Bologna e Aston Villa si ritroveranno giovedì 16 al Villa Park. A seguire, nell’agenda dei Felsinei la trasferta di Torino contro la Juventus di domenica 19. 

Bologna-Aston Villa: diretta e dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Italiano ed Emery è in programma alle ore 21 di giovedì 9 aprile presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (252) e in streaming sulla piattaforma Now. 

Segui Bologna-Aston Villa sul nostro sito.

Bologna-Aston Villa: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Odgaard, Orsolini.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery.

A disposizione: Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Tielemans, Abraham, Bailey, Elliott.

Arbitro: Scharer (Svizzera); Assistenti: De Almeida-Erni; Quarto ufficiale: Kanagasingam; Var: San; Ass. Var: Fahndrich. 

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