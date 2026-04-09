Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale

Europa chiama Bologna. Dopo il successo nel derby tricolore contro la Roma, gli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere all’Aston Villa i quarti di finale di Europa League. I rossoblù si presentano all’appuntamento con l’ambizione di riportare entusiasmo in una stagione che ha conosciuto diversi passi falsi in campionato, dove si colloca all'8º posto con 45 punti e la delusione in finale di Supercoppa italiana persa contro il Napoli a Riad. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Emery (signore del torneo con 4 trionfi tra Villarreal e Siviglia) che reduce dal successo agli ottavi sul Lione, mantiene inoltre la quota Champions in Premier League con 54 punti che valgono il 4º posto. Bologna e Aston Villa si ritroveranno giovedì 16 al Villa Park. A seguire, nell’agenda dei Felsinei la trasferta di Torino contro la Juventus di domenica 19.