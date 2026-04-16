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Aston Villa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Al Villa Park i rossoblù di Italiano sono costretti a rincorrere, con la qualificazione alle semifinali che sembra al momento un'impresa. Bernardeschi e compagni pronti al tutto per tutto...
3 min
BolognaAston VillaEuropa League

Al Villa Park arriva il Bologna di Vincenzo Italiano: dopo la brutta sconfitta nei minuti finali inflitta dai Villans ai rossoblù, il club emiliano vuole adesso costruirsi la propria rivincita. Non sarà assolutamente facile per Bernardeschi e compagni ribaltare il risultato, ma si sa, nel mondo del calcio le sorprese sono all'ordine del giorno. "Nella partita di andata credo che noi avessimo azzeccato il loro atteggiamento, è una squadra che nel doppio confronto cerca, soprattutto fuori casa, di amministrare e portare a casa un punteggio importante per poi giocarsi tutto qua. Purtroppo noi abbiamo fatto degli errori di cui loro hanno approfittato: è un doppio svantaggio pesante". Parte dal 3-1 subito al Dall'Ara, Vincenzo Italiano, per raccontare la sfida in casa dell'Aston Villa del suo Bologna, impegnato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Con con questo doppio vantaggio, non si può capire come loro interpreteranno la gara - prosegue in conferenza stampa il mister rossoblù - Tocca a noi fare una partita coraggiosa, anche rischiando qualcosa: il calcio è strano, può capitare qualsiasi cosa, specie in Europa. Dobbiamo forse cercare degli episodi per farla girare dalla nostra, vedremo se saremo bravi a fare qualche giocata o a forzare qualche episodio".

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Aston Villa-Bologna: dove vedere la gara in tv e streaming

La gara di ritorno tra i Villans ed i rossoblù valevole per i quarti di finale di Europa League andrà in scena questa sera alle ore 21. L'incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali SkySport e in streaming attraverso le piattaforme SkyGo e NOWTv.

Aston Villa-Bologna: le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendìa; Watkins. Allenatore: Unai Emery. A disposizione: Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Douglas Luiz, Sancho, Abraham, Bailey, Elliott. Indisponibili: Kamara. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Rogers.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Lykogiannis, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Odgaard, Orsolini. Indisponibili: Dallinga, Dominguez, Skorupski. Squalificati: Lucumì. Diffidati: Bernardeschi, Ferguson, Italiano.

ARBITRO: Sanchez Martinez. ASSISTENTI: Cabanero-Prieto. IV UOMO: Munuera Montero. VAR: De Cerro Grande. AVAR: Soto Grado.

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