Italiano: “Oltre le aspettative, usciamo contro i probabili vincitori. Ora c’è una top come la Juve”

Termina con un netto 7-1 complessivo il cammino del Bologna in Europa League, questo il dato che emerge dopo il ritorno del quarto di finale contro l'Aston Villa che ha visto la squadra inglese vincere 4-0 a Birmingham dopo il 3-1 del Dall'Ara. Il tecnico rossoblù, Vincenzo Italiano parla così ai microfoni di Sky al termine del match del Villa Park: "Abbiamo sporcato la partita all'andata con il risultato. Oggi ci abbiamo provato, ma inutile analizzarla oggi. Impariamo molto da questo cammino in Europa League, usciamo contro una squadra da Champions che molto probabilmente vincerà la coppa".
Le parole di Italiano
Poi prosegue: "Oggi una differenza individuale molto ampia, devi sperare di dare il massimo e che loro non siano al meglio. Poi non gli devi lasciare niente, ma non c'è da analizzarla tatticamente". E sul prossimo impegno in Serie A: "La squadra sa bene il suo cammino, siamo alla partita 101 insieme. Torniamo a Bologna per preparare una gara difficile contro una top squadra del nostro campionato come la Juve, poi abbiamo altre sei partite". Infine chiude con un voto alla campagna europea e alla stagione del Bologna: "Abbiamo raggiunto i quarti e l'obiettivo era superare il girone. Penso che sia un cammino più che dignitoso, anzi siamo andati oltre le aspettative. In queste partite devi avere la massima attenzione, oggi abbiamo subito un gol da fallo laterale, non puoi regalare questo a certe squadre. Arriviamo nei quarti a giocarci le partite contro questi mostri sacri e penso che sia ottimo, in campionato siamo reduci da un momento positivo, vediamo quanti punti riusciamo a fare".