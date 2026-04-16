Italiano: “Oltre le aspettative, usciamo contro i probabili vincitori. Ora c’è una top come la Juve”

Le parole di Italiano

Poi prosegue: "Oggi una differenza individuale molto ampia, devi sperare di dare il massimo e che loro non siano al meglio. Poi non gli devi lasciare niente, ma non c'è da analizzarla tatticamente". E sul prossimo impegno in Serie A: "La squadra sa bene il suo cammino, siamo alla partita 101 insieme. Torniamo a Bologna per preparare una gara difficile contro una top squadra del nostro campionato come la Juve, poi abbiamo altre sei partite". Infine chiude con un voto alla campagna europea e alla stagione del Bologna: "Abbiamo raggiunto i quarti e l'obiettivo era superare il girone. Penso che sia un cammino più che dignitoso, anzi siamo andati oltre le aspettative. In queste partite devi avere la massima attenzione, oggi abbiamo subito un gol da fallo laterale, non puoi regalare questo a certe squadre. Arriviamo nei quarti a giocarci le partite contro questi mostri sacri e penso che sia ottimo, in campionato siamo reduci da un momento positivo, vediamo quanti punti riusciamo a fare".