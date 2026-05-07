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Aston Villa-Nottingham Forest: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

Il derby inglese mette in palio il pass per la finale. Emery chiamato a ribaltare l'1-0 dell'andata
2 min
Aston Villa-Nottingham ForestEuropa LeagueUnai Emery

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Alle ore 21, al Villa Park di Birmingham, Aston Villa e Nottingham Forest si affrontano nel derby inglese valevole per il ritorno della semifinale di Europa League. In palio c'è il pass per l'ultimo atto contro una tra Braga e Friburgo (2-1 per i portoghesi nel primo atto). Si riparte dall'1-0 dell'andata per i ragazzi di Vitor Pereira firmato Chris Wood, a segno su calcio di rigore al 71'. Un risultato che, però, lascia apertissimo il discorso qualificazione, soprattutto considerando che sulla panchina dei Villans siede uno specialista come Unai Emery, recordman della competizione con ben quattro successi da allenatore tra Siviglia (2013-14, 2014-15 e 2015-16) e Villarreal (2020-21). 

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Aston Villa-Nottingham Forest: diretta tv e streaming

Aston Villa-Nottingham Forest, ritorno della semifinale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Villa Park di Birmingham e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Aston Villa-Nottingham Forest

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans; Sancho, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Ortega; Aina, Milenkovic, Rodrigues Da Silva, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Maciel Da Cruz, Wood. Allenatore: Nuno Espírito Santo.

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