Aston Villa-Nottingham Forest: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Alle ore 21 , al Villa Park di Birmingham , Aston Villa e Nottingham Forest si affrontano nel derby inglese valevole per il ritorno della semifinale di Europa League . In palio c'è il pass per l'ultimo atto contro una tra Braga e Friburgo (2-1 per i portoghesi nel primo atto). Si riparte dall'1-0 dell'andata per i ragazzi di Vitor Pereira firmato Chris Wood, a segno su calcio di rigore al 71' . Un risultato che, però, lascia apertissimo il discorso qualificazione, soprattutto considerando che sulla panchina dei Villans siede uno specialista come Unai Emery , recordman della competizione con ben quattro successi da allenatore tra Siviglia (2013-14, 2014-15 e 2015-16) e Villarreal (2020-21).

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Aston Villa-Nottingham Forest: diretta tv e streaming

Aston Villa-Nottingham Forest, ritorno della semifinale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Villa Park di Birmingham e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Nottingham Forest

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans; Sancho, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Ortega; Aina, Milenkovic, Rodrigues Da Silva, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Maciel Da Cruz, Wood. Allenatore: Nuno Espírito Santo.