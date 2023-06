Francia-Italia Under 21: Pirola di testa, Kalulu di braccio. Ma non c'è il Var

Episodio controverso in area francese al minuto 51 di Francia-Italia , prima gara degli Europei Under 21 per gli azzurrini: sul risultato di 1-1, sugli sviluppi un corner dalla destra battuto da Tonali, Pirola prende il tempo e colpisce di testa; Kalulu salta in opposizione e colpisce il pallone con il braccio sinistro. L'impatto è piuttosto netto e il braccio del difensore del Milan è posizionato in maniera poco naturale, aumentando così lo spazio da difendere. L'arbitro Lindhout lascia proseguire.

Var assente agli Europei Under 21

Né il VAR né la Goal Line Technology sono previsti per la rassegna in corso in Romania e Georgia. Gli Europei Under 21 in Georgia e Romania, quindi, non avranno l’ausilio della tecnologia presente ormai nella maggior parte dei campionati e nelle più prestigiose competizioni internazionali per club. Irrevocabile dunque la decisione di Lindhout. Più tardi un altro episodio che sfravorisce gli azzurrini: l'intervento di Gouiri su Okoli che dà il via all'azione del 2-1 francese.