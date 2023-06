Italia Under 21, cosa serve per passare il turno: tutti gli scenari

L'Italia Under 21 ha vinto soffrendo: ha superato la Svizzera 3-2 e l'ha raggiunta in classifica a quota 3. Alla prima giornata di questi Europei Under 21 in corso in Georgia e Romania, gli azzurrini erano stati sconfitti, complice un arbitraggio piuttosto discutibile , per 2-1 dalla Francia. Con lo stesso risultato gli elvetici avevano superato la Norvegia, prossima avversaria dei ragazzi di Nicolato. Nella serata di domenica la Francia ha battuto la Norvegia 1-0, portandosi a 6 punti in classifica. La graduatoria del gruppo D è ora la seguente: Francia 6, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0 .

Italia Under 21: cosa succede se vince

Battendo la Svizzera, l'Italia l'ha di fatto sorpassata in virtù dello scontro diretto a suo favore. Situazione che mette Tonali e compagni nella condizione di essere un po' più padroni del proprio destino: superando la Norvegia mercoledì sera, gli azzurrini passerebbero il turno in caso di non vittoria della Svizzera sulla Francia. Lo farebbero da secondi e incontrerebbero la prima del girone B (Spagna o Ucraina, che si affrontano a Bucarest martedì). Esiste però una possibilità che l'Italia esca nonostante una vittoria: se la Svizzera battesse la Francia per 4-3, elvetici e transalpini avrebbero gli stessi punti degli azzurrini ma li scavalcherebbero in virtù della classifica avulsa per i gol segnati negli scontri diretti. Una vittoria della Svizzera per 1-0 o per 2-1 potrebbe tuttavia permettere all'Italia di passare da prima per la stessa ragione. Ma se l'Under 21 di Nicolato non dovesse vincere?