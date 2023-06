Europei Under 21, scandalo Francia-Italia: gol del pari azzurro non visto

Minuto 92 di Francia-Italia Under 21: Bellanova stacca di testa sull'ottimo cross di Parisi dalla sinistra, la palla sembra entrare e Lukeba la tira via dalla porta aiutandosi probabilmente con il braccio destro. Sarebbe il gol del più che meritato pareggio, dopo due episodi che gia hanno sfavorito i ragazzi di Nicolato nella ripresa. L'arbitro Lindhout non si accorge di nulla e lascia giocare. Né gol, né rigore.

Var e goal line technology assenti agli Europei Under 21

Lascia basiti la decisione dell'Uefa di rinunciare a Var e goal line technology agli Europei Under 21, aprendo la strada a clamorosi errori e sviste come accaduto nella gara di Cluj. Il direttore di gara olandese non ha potuto contare sul supporto della tecnologia, né tantomeno sui due arbitri davanti al monitor. Errori che possono costare il passaggio del turno all'Italia, così come la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici.