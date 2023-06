Fallimento Italia e Nicolato: fuori dall'Europeo U21 e addio Olimpiadi!

Ricapitolando, dietro la Francia che chiude il girone con 9 punti, si piazzano a quota 3 Svizzera, Italia e Norvegia. Secondo il regolamento, in questi casi la discriminante della classifica avulsa è prima la differenza reti nei confronti diretti tra le squadre interessate - tutta pari, a somma zero - e poi il numero dei gol fatti. Gli elvetici, con 4 gol fatti ed altrettanti subiti, si prendono il secondo posto, davanti agli Azzurrini (3/3, frutto del successo per 3-2 con la Svizzera e il ko di misura odierno) e agli scandinavi (1/1).

Italia, Nicolato e la disfatta Under 21: "Il mio futuro? Non è il momento"

Italia-Norvegia U21 0-1

L'Italia parte bene e, nonostante la pioggia battente, mette in mostra grandi abilità nel palleggio, sfruttando le accelerazioni delle proprie 'frecce', l'interista Bellanova a destra e l'empolese Parisi, obiettivo di mercato della Juve, a sinistra. Proprio quest'ultimo, dopo soli cinque minuti, costringe Evjen a spendere un giallo. La prima vera occasione - dopo il tentativo di Gnonto al 12' - capita sulla testa di Pellegri al 14', ma l'attaccante del Torino, ben imbeccato da Rovella, impatta malissimo e l'azione sfuma. Un dribbling di troppo impedisce a Gnonto di trovare la seconda rete in Under 21, ci prova quindi Ricci poco dopo la mezz'ora, centrando in pieno un avversario, mentre la zuccata di Tonali sul cross di Bellanova trova la risposta del portiere avversario, che allunga in angolo (40'): l'Italia spinge, ma il risultato resta fermo sullo 0-0 fino all'intervallo. In avvio di ripresa Ricci, nel tentativo di recuperare il possesso dopo un controllo errato, rimedia un'ammonizione che gli impedirebbe - eventualmente - di giocare i quarti di finale per squalifica. Ci provano senza successo Bellanova, Pellegri e Rovella, ma al 55' serve la 'manona' di Carnesecchi sul mancino da fuori di Evjen. Due minuti più tardi, invece, la sassata di Gnonto s'infrange contro l'esterno della rete. Al 62' Nicolato rivoluziona l'attacco, gettando nella mischia Colombo e Cambiaghi per Gnonto e Pellegri, ma 180 secondi dopo una clamorosa ingenuità difensiva permette a Botheim di siglare il rocambolesco vantaggio norvegese. Nonostante il contemporaneo 2-1 della Francia sulla Svizzera, con il ko l'Italia sarebbe fuori, e le carte del ct italiano sono Cambiaso e Miretti per Bellanova e Rovella (71'), quindi Cancellieri per Scalvini (76'), con conseguente passaggio al 4-3-3. Cambiaghi ci prova prima col mancino, alto, poi viene fermato dalla traversa sugli sviluppi di un corner battuto da Tonali: gli azzurri premono, così come i nostri avversari, che col raddoppio passerebbero a scapito della Svizzera. Il risultato, però, non cambia più: fanno festa gli elvetici, nonostante il pesante ko.

Europei U21, risultati e classifiche dei gironi

Svizzera-Francia U21 1-4

I timori italiani circa un possibile biscotto - un successo per 3-2 della Svizzera avrebbe estromesso gli Azzurrini con qualsiasi risultato - iniziano a dissiparsi già al 16', quando Gouiri porta avanti l'under 21 francese su calcio di rigore, per riacutizzarsi al 35', minuto in cui Ndoye sigla il pareggio elvetico. Il nuovo vantaggio francese, ironia del destino, arriva al 65', in contemporanea con l'1-0 della Norvegia e porta la firma di Barcola, con Cherki che cala il tris al 76' e Caqueret il poker all'81'. Tutto inutile per l'Italia dal momento che, per il passaggio del turno, conta la classifica avulsa con Norvegia e Svizzera, tutte a quota 3 punti in classifica.

