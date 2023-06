Europei, Italia U21 ai quarti se…: le combinazioni e il rischio biscotto

L'Italia U21 di Nicolato è pronta a scendere in campo questa sera contro la Norvegia per l'ultima partita del girone D degli Europei. Sfida decisiva per le sorti degli azzurrini nella competizione che avranno anche un orecchio rivolto all'altra gara tra Francia e Svizzera . Al momento la situazione di classifica vede l'Italia a quota 3 punti, in virtù del successo contro gli elvetici (anch'essi a 3) dopo la contestata sconfitta con i transalpini nel prim turno.

A guidare la graduatori sono i francesi con 6 punti e chiudono gli scandinavi con zero. Tutto è ancora da decidere e la formazione del Ct Nicolato non è proprio padrona del suo destino. Il motivo? Gli scenari degli azzurrini per passare il turno.

Italia U21, quarti di finale, scenari

All'Italia U21 potrebbe non bastare la vittoria contro la Norvegia per avere la certezza di superare il girone e approdare ai quarti di finale. Infatti, se dovesse arrivare una vittoria della Svizzera sulla Francia con il risultato di 3 a 2, o comunque superiore purché sia con un gol di scarto, si andrebbe a vedere la classifica avulsa che vedrebbe gli elvetici primi e i transalpini secondi per gli scontri diretti a favore con gli azzurrini. Dunque, potrebbe esserci il rischio biscotto tra le due formazioni anche se per la Francia evitare la Spagna (prima nel suo girone) potrebbe essere un discorso da non sottovalutare. Oltre alla vittoria la squadra di Nicolato potrebbe anche passare perdendo o pareggiando il proprio incontro. In caso di parità con la Norvegia bastarebbe una non vittoria della Svizzera per superare il girone come seconda forza. Con una sconfitta, invece, molto dipenderà dal risultato degli elvetici ma se dovessero perdere anche loro si avrebbe una classifica avulsa con Italia e Norvegia a 3 punti e a quel punto si dovranno vedere gli incroci negli scontri diretti con differenza reti o gol subiti. Ultimi 90' tutti da vivere per l'Italia e non solo.