Diretta Italia-Norvegia U21 ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

È il giorno della verità per l' Italia U21 . Gli Azzurrini di Nicolato , dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia e la sofferta vittoria contro la Svizzera , vogliono imporsi contro la Norvegia per portarsi a casa l'accesso ai quarti di finale degli Europei . Attualmente la classifica recita: Francia 6, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0.

Una vittoria non garantirebbe al 100% il passaggio del turno agli Azzurrini, che oltre a vincere devono sperare che la Svizzera non si imponga con un gol di vantaggio (e un risultato diverso da 1-0 o 2-1) contro i Bleus. Nella consueta conferenza stampa della vigilia Nicolato si è mostrato ottimista senza chiaramente sottovalutare l'avversario: "Ci aspettiamo una partita di alto livello". Nel caso in cui l'Italia dovesse qualificarsi ai quarti di finale, affronterebbe una tra Spagna e Ucraina a seconda del piazzamento in classifica.