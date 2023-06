Europei Under 21, Italia ko e furiosa con l'arbitro: vince la Francia

CLUJ-NAPOCA (Romania) - Parte con una sconfitta, colma di rimpianti, l'avventura dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria. A Cluj-Napoca i pari età della Francia, passati in vantaggio al 23' con una magia di Kalimuendo mentre gli Azzurrini protestavano per una trattenuta in area transalpina subita da Ricci, si impongono 2-1. Di Pellegri il momentaneo pari, di Barcola - agevolato da un fallo netto di Gouiri su Okoli a centrocampo e un 'suicidio' difensivo di Udogie - la rete che decide l'incontro. Ma le recriminazioni della nostra Nazionale giovanile non finiscono qui: agli episodi già menzionati si aggiungono un fallo di mano di Kalulu in area sul colpo di testa Pirola e il gol di Bellanova - che ha varcato nettamente la linea - non assegnato al 92' .

È il 3-5-2 il modulo scelto dal ct Paolo Nicolato per affrontare i pari età della Francia, una delle squadre favorite alla vittoria finale. Tra i pali c'è Carnesecchi, schermato dal terzetto Okoli-Pirola-Scalvini, Bellanova e Udogie a tutta fascia, Rovella in cabina di regia, Ricci e Tonali mezz'ali e il tandem offensivo formato da Pellegri e Cambiaghi. La risposta di Ripoll è un 4-3-3 con Chevalier in porta, Kalulu, Badé, Lubeka e Nkounkou in difesa, K.Thuram, Caqueret e Koné a centrocampo e Barcola, Kalimuendo e Gouiri in attacco.

Pellegri risponde a Kalimuendo: al 45' 1-1 tra Italia e Francia U21

L'abbraccio, che 'profuma' d'addio al Milan, tra Tonali e Kalulu fa da prologo al fischio d'inizio dell'arbitro, l'olandese Lindhout. I ritmi sono bassi, almeno in avvio, ma la Francia prova a prendere in mano le redini del gioco, pressando gli Azzurrini e collezionando calci d'angolo che non sortiscono particolari effetti. L'Italia, invece, si affaccia dalle parti di Chevalier al 9', quando Ricci non arriva per centimetri sul traversone scodellato in mezzo da Bellanova, quindi - al 14' - prova invano a pungere Tonali direttamente su calcio di punizione. Proteste - che costano il giallo a Scalvini - due soli giri di lancetta più tardi, quando l'arbitro ferma il gioco per ammonire Kalulu, reo di un brutto intervento su Pellegri, ma con Cambiaghi lanciato a rete. Sull'altro versante, un errore in uscita regala una buona opportunità a Gouiri che, fortunatamente per la nostra Nazionale U21, calcia a lato (19'). Replica immediata con un coast to coast di Rovella che, a ridosso dell'area di rigore transalpina, concede il mancino - deviato in angolo - a Udogie (20'). Tonali dalla bandierina, zuccata potentissima di Scalvini e strepitosa risposta di Chevalier: al 21' la prima vera occasione della partita. Sul secondo corner l'Italia recrimina per una trattenuta in area di Nkounkou a Ricci, con l'arbitro che, privo dell'ausilio del Var, lascia correre. Al 23', invece, passa la Francia: cross di Kalulu e gran gesto tecnico di Kalimuendo, che beffa Carnesecchi di tacco. L'Italia accusa il colpo, innervosita da due dubbie decisioni e punita oltremodo dalla splendida giocata di un singolo, ma la Francia non ne approfitta, nonostante le buone chance capitate sui piedi di Gouiri (28'), Koné (31') e Thuram (33'). Così, nel momento peggiore, arriva un pesantissimo, insperato pareggio: traversone in mezzo dalla destra di Tonali e deviazione vincente di testa di Pellegri, che si lascia andare ad un'esultanza scatenata e ad un lunghissimo abbraccio con Nicolato. Il primo tempo si chiude con due super parate di Carnesecchi (al 38' sulla deviazione di Pirola e al 45' sul potente tiro di Koné) e sulla botta dal limite di Udogie in pieno recupero.

Errore shock dell'arbitro: la Francia batte 2-1 l'Italia

C'è Gnonto in luogo di Cambiaghi alla ripresa delle ostilità nell'undici azzurro, ma sono le proteste nei confronti dell'arbitro - da ambo le parti - a caratterizzare l'avvio di ripresa: prima l'Italia, per un clamoroso fallo di mano di Kalulu sul colpo di testa di Pirola (52'), poi la Francia, per la spinta di Rovella nei confronti di Gouiri (53'). Succede di tutto al 62', minuto in cui la Francia torna in vantaggio: incredibile fallo - probabilmente da ammonizione - non fischiato a centrocampo ai danni di Okoli, Udogie ci mette una pezza poi, per eccesso di fiducia, perde palla in area, regalando a Barcola il più facile dei gol. Sconsolato Nicolato, 'pizzicato' dalle telecamere con le mani sul volto, veementi invece le proteste di Lovato, che rimedia il cartellino giallo. Sulle ali dell'entusiasmo cresce la Francia, pericolosa prima con Cherki (68'), poi con Badé, sulla cui incornata si supera Carnesecchi (69'). Miretti e Cancellieri fanno tirare il fiato a Rovella e Pirola e la 'nuova' Under 21, a trazione anteriore, aumenta la pressione nell'ultima fase di match: i due subentrati si rendono protagonisti di una doppia occasione sventata da Chevalier, mentre Gnonto scappa via a Badé, espulso per fallo da ultimo uomo (83'). Sul punto di battuta va Miretti, ma la sfera sorvola la traversa. All'88', poi, poco prima dell'ingresso di Colombo e Parisi per Ricci e Udogie, Cancellieri si divora il 2-2, sparando alto a porta vuota. Il festival degli scempi arbitrali raggiunge il proprio apice al 92', quando - sul cross di Parisi - il colpo di testa di Bellanova varca nettamente la linea di porta dopo aver 'baciato' il palo. Non c'è la Goal Line Technology e la decisione di Lindhout è quella di ammonire Gnonto per proteste. Finisce così, nel peggiore dei modi, la gara inaugurale della Nazionale di Nicolato agli Europei U21.