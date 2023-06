Italia U21 trascinata da Tonali: Svizzera ko, ma che rischi nella ripresa

L' Italia rialza la testa dopo la discussa sconfitta nell'esordio agli Europei U21 contro la Francia . La squadra di Nicolato , nella seconda sfida del girone, si è imposta in una sfida non priva di brividi contro la Svizzera con il risultato di 3-2. Prova convincente soprattutto nel primo tempo per gli Azzurrini, che si portano così a 3 punti (in attesa della sfida tra Norvegia e Francia) grazie alle reti nel primo tempo di Pirola , Gnonto e l'obiettivo della Juventus per la fascia sinistra Parisi . Niente da fare per gli avversari nonostante le reti di Imeri e Amdouni in apertura della seconda frazione di gara. L'Italia si giocherà dunque l'accesso alla fase ad eliminazione diretta nella sfida di mercoledì 28 giugno contro la Norvegia.

Italia-Svizzera U21, la partita

La sfida si mette subito in discesa per gli Azzurrini. Dopo 6' ci pensa Pirola a sbloccare il risultato con un colpo di testa preciso su calcio d'angolo battuto da Tonali. Passano pochissimi minuti ed ecco che all'11' arriva il raddoppio: dopo una bella azione sulla fascia destra Bellanova mette un cross preciso per Gnonto che da due passi non può sbagliare. In chiusura di primo tempo, al 49', è il turno di Parisi (protagonista anche di un grande salvataggio) che sfrutta una clamorosa disattenzione della difesa e porta l'Italia sul 3-0. La Norvegia non ci sta e in apertura di secondo tempo riapre la sfida con un gran gol di Imeri da fuori area e con la rete di Amdouni al 52'. Gli avversari di Nicolato creano diverse palle gol ma alla fine a spuntarla è la squadra di Nicolato, che sbaglia anche qualche occasione per portarsi sul 4-2.