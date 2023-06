Parisi alla Juve, la mamma del talento: “Fabiano in bianconero? Magari"

La maglia bianconera nel destino della famiglia. Adesso, però, arriva la parte più difficile: riuscire a coniugare ragione e sentimenti. Fabiano Parisi è uno degli obiettivi della Juventus per la fascia sinistra. Lo è per tanti motivi: da due anni è un punto fermo in Serie A con l'Empoli, ha una carta d'identità molto interessante (classe 2000) e ha fatto vedere di avere ancora tanti margini di miglioramento. In più, è italiano: per tornare grande la Juventus sa di dover costruire uno zoccolo duro azzurro.

Sembra un matrimonio perfetto, quello con Parisi, e ieri è stata una giornata significativa. Sia per il proseguimento del dialogo fra la Juventus e l’Empoli che per l’uscita allo scoperto della famiglia. Di Fabiano, infatti, ha parlato la madre Anna ai microfoni dell’emittente locale Sport Channel 214. Poche frasi, ma che hanno dato un senso chiaro di cosa significhi per il giocatore un possibile trasferimento a Torino: "Fabiano è cresciuto parecchio in due anni, è diventato responsabile ma è sempre più silenzioso. Ora è contentissimo di essere all’Europeo con l’Under 21. La Juventus? È una domanda che mi fanno spesso, me lo auguro ma dobbiamo ancora vedere, non c’è niente di effettivo. La prima maglietta, se dovesse andare lì, sarà dedicata a mio marito".

Juve, mercato bollente: fasce più giovani, Weah primo colpo. E poi...

Parisi, la Juve è una questione di famiglia

Già, Carmine Parisi, padre di Fabiano scomparso nel 2021 all’età di 56 anni colpito da un malore improvviso. Amava la Juventus in maniera viscerale e certamente si augurava di vedere un giorno il proprio figlio con la casacca bianconera. Per questo le parole della mamma Anna assumono un significato ben preciso: per il laterale dell’Empoli la prospettiva di approdare sotto la Mole sarà sempre una priorità. Vale per il presente, ma anche per il futuro. La trattativa col club toscano prosegue, ma il presidente Corsi terrà duro sulle cifre di un affare per il quale è intenzionato a monetizzare al massimo. D’altronde l’Empoli è da sempre maestro nella valorizzazione dei giovani. Per come riesce a farli sbocciare in campo, ma anche nel modo di capitalizzare al meglio l’uscita dal nido toscano. Ora, però, Parisi è in Romania, immerso nell’Europeo Under 21. Testa solo alla Nazionale, ma è inevitabile che l’attesa di una chiamata da parte della Juventus caratterizzerà la sua estate.

Damiani: “Juve, con Weah ritorni a volare. Può essere il nuovo Cuadrado”