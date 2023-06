Juve, mercato bollente: fasce più giovani, Weah primo colpo. E poi...

TORINO – Non siamo ancora alle firme, ma poco ci manca: la Juventus lavora per chiudere il primo colpo in entrata, conferma di Arkadiusz Milik a parte. Si tratta di Timothy Weah , figlio di George , icona milanista. Timothy invece è sempre più vicino a indossare i colori bianconeri per sostituire Juan Cuadrado sulla destra. L’americano di passaporto anche francese non sarà l’unico colpo sulle fasce per la Juventus, perché è il reparto numericamente più debole considerando anche l’infortunio di Mattia De Sciglio . Serviranno, oltre a Weah, due rinforzi.

A sinistra corre Parisi

A destra servirà un profilo di esperienza, a sinistra invece il discorso in stato avanzato è quello per un altro classe 2000, ovvero Fabiano Parisi: la Juventus è da tempo in prima fila per il terzino sinistro in uscita dall’Empoli e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per piazzare un altro colpo. In Toscana potrebbe andare, con la formula del prestito, il centrocampista Filippo Ranocchia, reduce da una stagione positiva a Monza.