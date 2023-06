Weah, il mercato Juventus si accende: dal ruolo alla carriera, i dettagli

Il calciomercato della Juventus inizia ad infuocarsi: non per le temperature torride che stanno giungendo, ma perché nonostante la sessione estiva parta ufficialmente il 1 luglio, tante trattative stanno già entrando nel vivo. Una di queste riguarda i bianconeri, che in attesa di capire gli sviluppi sul centrocampo , sta provando a chiudere per un esterno: trattasi di Timothy Weah , figlio d'arte del Pallone d'Oro George, grande tifoso juventino.

Juve, alla scoperta di Weah

I bianconeri con il Lille stanno stringendo per il laterale, il calciatore che potrebbe presto raggiungere Torino. Classe 2000, nato a New York, in possesso di quattro passaporti (americano, francese, liberiano e giamaicano) ha mosso i primi passi nel calcio al Blau-Weiss Gottschee, proprio nella Grande Mela. Poi l'approdo nei New York Red Bulls, prima di trasferirsi nel settore giovanile del Psg. A Parigi resta dal 2014 al gennaio 2019, segnando anche una rete con la prima squadra, prima di vivere l'esperienza in Scozia, al Celtic, in prestito per pochi mesi. Lì riuscirà ad essere comunque tra i protagonisti di un Treble casalingo, con i successi in campionato, Coppa di Lega scozzese e Coppa di Scozia. Vittorie alle quali Weah ha contribuito con 4 reti messe a segno.

Dalla Scozia al ritorno in Francia, al Lille, nel quale si è trasferito nel 2019 per circa 10 milioni di euro. Altra esperienza, altra vittoria: in quattro stagioni 10 gol, 10 assist, una Ligue 1 a scapito proprio del Psg e qualche mese dopo anche la Supercoppa, trionfo arrivato sempre contro i parigini. Nel 2022 protagonista anche al Mondiale con gli Usa, torneo nel quale è andato in gol nella sfida (poi terminata 1-1) contro il Galles.