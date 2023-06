Weah, dopo Chiesa un altro figlio d’arte alla Juve: e gli altri?

Juventus, non solo Weah: i figli d'arte bianconeri

Da giocatori che hanno vestito in passato la maglia della Juventus, come Higuain, figlio di Jorge Pipa Higuaín, che ha trascorso quasi tutta la sua vita in Argentina, tranne un anno al Brest a talenti che attualmente si trovano nel mondo bianconero. Il primo nome che salta in mente tra i figli d'arte è sicuramente quello di Federico Chiesa, che ha nelle vene il calcio di Enrico, ex stella del Parma e della Fiorentina. Facendo un salto nella Next Gen in difesa emerge il 2005 Dean Huijsen, figlio dell'attaccante Donny, che da giovane all'Ajax veniva considerato come la futura stella del calcio olandese. Non mantenne le aspettative. In Primavera in questa stagione è stato acquistato Alfonso Montero, 2007 figlio dell'ex difensore e attuale allenatore Paolo. Anche lui è un difensore.