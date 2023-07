Europei U21, Inghilterra in finale: che tris a Israele!

Continua così il percorso netto della nazionale dei Tre Leoni che, dopo il triplo 2-0 nella fase a gironi contro Repubblica Ceca, Israele e Germania e la vittoria di misura ai quarti contro il Portogallo, stende nuovamente Israele e strappa il pass per l'ultimo atto.

Inghilterra da urlo agli Europei U21: percorso netto

Dieci gol fatti e zero subiti per i ragazzi di Carsley che ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Spagna e Ucraina per conoscere il nome della propria avversaria in finale. Dopo le affermazioni del 1982 e 1984, l'Inghilterra vuole scrivere il proprio nome sull'albo d'oro degli Europei U21 per la terza volta.

Israele-Inghilterra 0-2: tabellino e statistiche