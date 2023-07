Europei U21: Spagna, manita all'Ucraina e finale contro l'Inghilterra

BUCAREST (ROMANIA) - È una Spagna inarrestabile quella che batte con un netto 5-1 l'Ucraina e raggiunge l'Inghilterra in finale degli Europei U21. Le Furie Rosse, che si sono piazzate sul gradino più alto del podio in cinque occasioni, conquistano il pass per l'ultimo atto per la nona volta.