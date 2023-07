Trubin, i ricordi dei tifosi Inter: quei dispiaceri a Conte in Champions

E così Marotta e Ausilio stanno pianificando il mercato con l'idea di trovare un erede di Onana. Tra i nomi in lista, il primo su tutti è quello di Anatolij Trubin.

Trubin, l'eliminazione dell'Inter di Conte in Champions

Classe 2001, nonostante non abbia nemmeno 22 anni ha già maturato tanta esperienza internazionale, mostrando personalità fin da subito. Lo Shakhtar Donetsk lo ha buttato nella mischa fin da giovanissimo affidandogli il ruolo di titolare, debuttando in Europa nel 2020 contro il Real Madrid, match vinto dagli ucraini per 3-2. Il gradimento dell'Inter per l'estremo difensore nasce da lontano, proprio nella stagione 2020/21. Sulla panchina dei nerazzurri (che poi vinceranno lo Scudetto) c'è Antonio Conte: girone di Champions League che li vede fronteggiare Real Madrid, Borussia Monchengladbach e proprio Shakhtar Donetsk. Di fatto l'Inter arriverà quarta nel girone, grazie soprattutto ai due pareggi ottenuti contro gli ucraini. Decisivo, sia all'andata che al ritorno, proprio Trubin, con le due gare che, nonostante le tantissime occasioni per la squadra di Conte, terminarono 0-0. Inter dunque fuori dall'Europa, mentre lo Shakhtar arrivò terzo qualificandosi così in Europa League. Da lì in poi Trubin non è mai stato indifferente ai nerazzurri, che ora potrebbero arrivare a lui come erede di Onana. Il Donetsk spara alto: 40 milioni la richiesta, al fine di poter chiudere almeno a 20 visto il contratto in scadenza del portiere. In seconda battuta piacciono Mamardashvili e Carnesecchi, ma gli occhi sono tutti per il portiere ucraino: dal ruolo di protagonista nell'eliminazione in Champions della squadra all'epoca di Conte, a possibile nuovo titolare dei nerazzurri. Una Champions, quella 2020/21, che nonostante il quarto posto fu evidentemente significativa. Non solo Trubin, l'Inter affrontò anche il 'Gladbach di Marcus Thuram, oggi primo rinforzo del mercato estivo e che fu protagonista di un simpatico siparietto all'ingresso di San Siro nel 2020.