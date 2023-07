Thuram, l'Inter si esalta tra Wakanda e la maglia di Ronaldo

Marcus Thuram è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Inter . Il nuovo attaccante di Inzaghi (che prenderà il posto di Edin Dzeko , che invece ha salutato Milano per approdare al Fenerbahce ) è stato presentato oggi dal club nerazzurro con un comunicato ufficiale . Presentazione in grande stile per il francese figlio d'arte di Lilian , ex Juventus : l'Inter ha infatti voluto pubblicare sui suoi canali social un'immagine del classe 1997 con una particolare locandina che riprende il film Wakanda Forever scrivendo: "Panther Instinct", ma non solo.

Thuram, il messaggio davanti alla maglia di Ronaldo

A far sognare ulteriormente i tifosi ci ha pensato poi lo stesso Thuram, che tramite i canali ufficiali del club nerazzurro ha postato un video davanti alla storica maglia n.10 di Ronaldo Nazario per salutare i suoi nuovi tifosi. Marcus, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Guardate dove sono... È un'emozione essere qua, vicino alla maglietta di Ronaldo. Spero di vedervi presto allo stadio, forza Inter!". Della sua ammirazione per Ronaldo ha parlato anche ai canali di Inter TV, affermando: "È un sogno giocare con la sua stessa maglia e nel suo stesso stadio, non posso immaginare l'emozione di quando scenderò in campo". La scelta di Marcus (tra le altre cose "strappato" al Milan) di presentarsi davanti ad una divisa così iconica per il club ha esaltato i tifosi, che hanno riempito di cuori nerazzurri tutti i post pubblicati dai profili social della squadra.