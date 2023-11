Diretta Irlanda-Italia U21 ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CORK (IRLANDA) - Conquistato il pass per Euro 2024 grazie allo 0-0 di Leverkusen contro l’Ucraina, oggi tocca alla Nazionale U21 che alle 18.30 fa visita all’ Irlanda nel quinto turno delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli azzurrini al momento comandano la classifica a quota 10, seguiti a una sola lunghezza dalla coppia formata da Norvegia e Irlanda appunto. La sfida di oggi, dunque, sarà importantissima per cercare di allungare. Dopo il pareggio per 0-0 contro la Lettonia, sono arrivate tre vittorie di fila contro Turchia (2-0), Norvegia (2-0) e San Marino (7-0). Tre successi anche per l’Irlanda che, però, nell’ultimo turno ha perso 3-2 in casa della Norvegia.

Irlanda-Italia U21: diretta tv e streaming

La sfida tra Irlanda e Italia, valida per il quinto turno del Gruppo A delle qualificazioni agli Europei, è in programma alle ore 18.30 al Turner's Cross di Cork e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai Due. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.