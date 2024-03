Italia Under 21, i convocati di Nunziata: tre juventini, uno al debutto

L'Italia Under 21 riparte dall'Emilia-Romagna. Gli azzurrini si preparano ad affrontare le sfide valide per le qualificazioni all'Europeo del 2025 contro Lettonia e Turchia. Gare in programma rispettivamente a Cesena il 22 marzo e Ferrara il 26. Nel turno di andata, la formazione di Nunziata non è andata oltre il pareggio con i lettoni, mentre ha raccolto 3 punti preziosi sul campo del Kocaeli Stadium. La FIGC ha reso noti i 28 convocati per i prossimi impegni della Nazionale, fra di loro anche 3 giocatori della Juventus, di cui uno al debutto in Under 21.