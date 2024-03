Miretti e la "mezzalite" Juve: le voci sul futuro e la novità da scongiurare

Juve-Atalanta, chance per Miretti

Ora, con la lesione muscolare che fermerà l’argentino Charly per circa un mese ecco che il minutaggio è destinato a crescere notevolmente. A partire ovviamente dalla gara di domani contro l’Atalanta. Per lui, che gioca in bianconero da quando ha otto anni, sarà la 101ª partita ufficiale con i grandi (33 match in serie C nella Next Gen e 67 partite con la prima squadra), l’occasione ideale dal punto di vista numerico per voltare pagina e proseguire ciò che di interessante ha fatto vedere al Maradona.