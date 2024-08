FANTACUP, quali sono le migliori coppie di portieri? L’elenco completo

La settimana di avvicinamento alla Serie A è iniziata e per i fantallenatori sta per arrivare il momento migliore, quello dell'asta. Per cercare di vincere il Fantaca lcio® è necessario arrivare preparati. Oltre alla lista di nomi da evidenziare tra i difensori, centrocampisti e attaccanti e i rigoristi , una buona base della squadra è rappresentata anche dal portiere . E assume un valore ancora più importante se nelle regole della Lega è presente il fattore imbattibilità, che regala un +1 per i clean sheet. E allora la domanda sorge spontanea, quali sono i migliori?

Fantacalcio®, meglio il pacchetto o gli abbinamenti?

Ci sono due tipi di fantallenatori, c'è chi prende il pacchetto completo di una big come Inter o Juventus e chi invece preferisce smistare le carte, provando anche a risparmiare. Nel primo caso non sempre va bene, basta considerare la passata stagione di Maignan, tra i portieri che hanno raccolto più volte i palloni dalla rete. La spesa alcune volte non vale l'acquisto. In soccorso dei vari mister c'è allora la possibilità di creare degli abbinamenti, sia tra top e low-cost sia tra giocatori medio-alti, in base all'andamento dell'asta. Di cosa si tratta? Di una statistica che va a considerare le coppie migliori di portieri in base alle partite che si ritroverebbero ad affrontare nella stessa giornata se venissero acquistati. Più emerge una partita sulla carta semplice nel calendario, più quella coppia viene consigliata.

Fantacalcio®, coppie portieri: i migliori abbinamenti

A seguire i migliori abbinamenti portieri, considerando la percentuale di partite facili della coppia nella stessa giornata. Sono stati presi in considerazione soltanto abbinamenti realmente acquistabili durante l'asta: