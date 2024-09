FANTACUP, tre centrocampisti sottotraccia e pronti ad esplodere

Inizia la settimana che porta al restart del campionato dopo la pausa nazionali. Dopo appena 3 giornate di Serie A , il rischio più grande sarebbe quello di etichettare già come da evitare alcuni calciatori che non hanno reso al meglio, che non hanno trovato grande spazio o che, semplicemente, non vivono sotto la luce dei riflettori. Dunque ecco i consigli su 3 centrocampisti in rampa di lancio e pronti a dire la loro al FANTACUP, il gioco targato Tuttosport .

FANTACUP, 3 centrocampisti su cui puntare

PIOTR ZIELINSKI, QUOTAZIONE 10 - Il centrocampista polacco è al primo anno di Inter, e al netto di qualche problemino fisico non ha però giocato neanche 1' nelle prime tre partite dei nerazzurri in Serie A. Nel gioco dei "doppioni", Zielinski è il backup di Henrick Mkhitaryan, uno degli intoccabili di Simone Inzaghi. Eppure l'ex Napoli potrebbe avere un ruolo chiave nello scacchiere dell'Inter, a maggior ragione con i tanti impegni che si avvicinano tra campionato e Champions League. In vista delle (almeno) 8 partite europee che disputeranno i nerazzurri in Europa, ecco che in chiave campionato Zielinski potrebbe far rifiatare l'armeno trovando spazio e portando bonus importanti, viste le sue note qualità in fase realizzativa e nel fornire assist. Questo potrebbe essere il momento giusto per accaparrarselo, approfittando di una quotazione più che alla portata.

ALEXIS SAELEMAEKERS, QUOTAZIONE 4 - Arrivato alla Roma in prestito dal Milan, il belga è reduce da una primissima parte di campionato non esaltante. Eppure agli ordini di Daniele De Rossi potrebbe rivedersi il Saelemaekers che ha fatto benissimo lo scorso anno con Thiago Motta al Bologna. Duttile, può giocare sia da esterno di centrocampo che d'attacco, con le sue capacità di dribbling e di assist potrebbe portare voti positivi e bonus. Senza dimenticare, ovviamente, la capacità di andare in gol: lo scorso anno in maglia rossoblù ben 4 marcature.

MORTEN FRENDRUP, QUOTAZIONE 11 - Il classe 2001 non è probabilmente uno dei primi a cui si pensa quando si forma il proprio centrocampo, eppure Frendrup è elemento di assoluto valore e in continua ascesa. Se già nella passata stagione col Genoa ha ben sorpreso arrivando a 6 tra gol (2) e assist (4), in questo campionato sembra avere tutta l'intenzione di confermarsi: dopo i primi 270' fantavoto di 6. Elemento di completamento della mediana che garantisce una votazione sufficiente e con il vizio del bonus che male non fa. E delle sue qualità se n'è accorta anche la Danimarca: ieri per il centrocampista rossoblù è arrivato il debutto con la nazionale.

