L'effetto Champions sul Fanta: titolari in Europa, quanto spazio in campionato

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione della Champions League e gli allenatori sono pronti a far girare la rosa per gestire le forze. Questo potrebbe incidere anche sul Fantacalcio® , con dei calciatori che potrebbero diventare dei veri e propri jolly a buon prezzo. Possono fare minuti e regalare anche qualche gioia. E allora prendete appunti per cercare di vincere FANTACUP, il gioco targato Tuttosport.

Fantacalcio®, quanti jolly a buon prezzo

Perin (Juve), quotazione 1: Motta già in questa quarta giornata ha dimostrato che può ruotare il portiere, soprattutto nelle partite che anticipano o posticipano la Champions League. Un jolly che si può sfruttare in match sulla carta più facili.

Danilo (Juventus), quotazione 13: Per ora Thiago Motta non lo ha considerato, ma ora la settimana incomincerà ad ingolfarsi e potrebbe avere spazio. Può essere un'occasione.

Bisseck (Inter), quotazione 4: I crediti per acquistarlo sono veramente pochi e Inzaghi potrebbe mandarlo in campo diverse volte per far rifiatare Pavard. Difficile però nel derby contro il Milan.

Kossounou (Atalanta), quotazione 10: Con l'impegno Champions, Gasperini potrebbe incominciare e puntare su di lui. Sfruttate ora l'occasione, prima che si alzi il prezzo.

Pobega (Bologna), quotazione 1: A questo prezzo è regalato e già contro il Como ha dimostrato che può andare a bonus.

Zaniolo (Atalanta), quotazione 12: Già contro il Como potrebbe avere un'opportunità, dopo la sfida dell'Atalanta contro l'Arsenal. Appuntatelo, può regalare soddisfazioni.

Karlsson (Bologna), quotazione 6: Gioca sulla linea degli attaccanti e Italiano è un allenatore che ama ruotare. Può regalare un +3.

Abraham (Milan), quotazione 13: Ha dimostrato che sta bene. Se non dovesse giocare in Champions per far spazio a Morata, la sua titolarità nel derby contro l'Inter non è poi così impossibile. Sa fare gol.