FANTACUP, quando torna Malinovskyi: cosa cambia per il Genoa

La 5° giornata di Serie A ha regalato gol ed emozioni, sorprese ma anche conferme. Molti attaccanti dalla quotazione alta non stanno rendendo come sperato, su tutti Vlahovic e Lautaro , con l'argentino ancora a secco in Campionato ed evanescente nel derby contro il Milan. Altri invece hanno cominciato a sparare, come Dovbyk , decisivo nella vittoria della Roma sull'Udinese alla prima di Juric sulla panchina giallorossa. Molte le novità e gli spunti di riflessione per i fantallenatori, come l'infortunio di Ruslan Malinovskyi rimediato contro Venezia. Cosa cambia in ottica FANTACUP, il gioco targato Tuttosport , e quanto sarà fuori il centrocampista del Genoa.

Quando rientra Malinovskyi

Da segnalare in questa giornata il grave infortunio di Ruslan Malinovskyi, che sarà fuori dai campi per diversi mesi. L'ucraino ha riportato la lussazione dell'articolazione e la frattura del perone destro dopo un intervento difensivo nella sfida con il Venezia. L'operazione è già avvenuta, condotta dal dott. Federico Santolini, ed è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero sono tutt'altro che brevi. Il centrocampista non rientrerà prima della seconda parte del girone di ritorno, e questo obbliga i fantallenatori che avevano scommesso sul mancino a cercare un sostituto e rivedere le proprie scelte di formazione. Il forfait di Malinovskyi obbliga il Genoa a guardarsi intorno per rimpiazzarlo, almeno numericamente, e a trovare soluzioni alternative per non sentirne troppo la mancanza.

Il Genoa cerca sostituti

Duro colpo dunque per la squadra di Alberto Gilardino che dovrà rinunciare per molto tempo ad uno dei suoi migliori giocatori. L'ucraino è difficilmente sostituibile, per qualità di giocate e posizione in campo, soprattutto vista l'assenza anche di Miretti e Messias, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni. I rossoblù si vedono così obbligati a tornare sul mercato per rimpolpare il centrocampo. Due profili interessanti presi in considerazione dal club ligure sono quelli di Candreva e Rafinha.

L'italiano, reduce dall'esperienza con la Salernitana, è attualmente svincolato, ma continua ad allenarsi per farsi trovare pronto in caso di una chiamata importante. Il secondo, anch'esso svincolato, potrebbe essere un ottimo sostituto grazie alla sua qualità ed esperienza. Il 31enne brasiliano può coprire diverse aree del centrocampo e rappresenta un profilo duttile che può far comodo al Genoa di Gilardino. I rossoblù mostrano un vivo interesse anche per Kovalenko, connazionale di Malinovskyi. Il centrocampista, reduce da un anno positivo con l'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta, è in questo momento svincolato e cerca un nuovo club per rilanciarsi.

Tante, dunque, le soluzioni prese in esame dal Genoa per far fronte alla lunga assenza di Malinovskyi. Anche i fantallenatori dovranno correre ai ripari e trovare un sostituto valido in grado di portare lo stesso numero di gol e assist dell'ucraino.

ISCRIVITI SUBITO A FANTACUP E GIOCA ANCHE TU