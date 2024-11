FANTACUP, infortunio Bernabé: le condizioni e quanto tempo starà fuori

Brutte notizie in casa Parma e non soltanto per il momento difficile nei risultati della squadra, ma anche per i continui infortuni a rendere il lavoro di Pecchia sempre più complicato. Lo stop di Hernani contro la Juventus (rientra dopo la sosta), Haj (trauma distorsivo alla caviglia) e Bernabé contro il Genoa nella sfida di lunedì. Problemi che vanno ad aggiungersi a quello di Circati e Kowalski (per loro stagione finita). Ma è proprio sullo spagnolo che c'è preoccupazione maggiore perché, dopo gli accertamenti del caso, è arrivata anche la conferma del lungo stop.

Infortunio Bernabé, condizioni e comunicato

Da come si è fermato e si è toccato il flessore destro si è subito pensato al peggio per Adrian Bernabé. E gli esami hanno confermato le sensazioni avute proprio durante Parma-Genoa. "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra" ha pubblicato la società nella nota ufficiale.

Tradotto vuole dire uno stop più lungo del previsto perché qui si parla di una lesione tra il secondo e il terzo grado con una rottura quasi completa delle fibre muscolari. I tempi di recupero variano da tanti fattori, ma è ipotizzabile un ritorno in campo a gennaio inoltrato. Ovviamente le condizioni dello spagnolo verranno monitorate attentamente dallo staff medico del Parma in questi settimane per capire come procede il recupero. In ogni caso il rientro in campo dovrà essere gestito con grande cautela perché su questo tipo di infortunio il rischio recidiva è molto elevato. Una grossa perdita per i gialloblù e anche per i tanti fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui in questo campionato.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!