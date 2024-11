Genoa-Como, perché si gioca di giovedì: il motivo e i consigli per FANTACUP

Genoa-Como un antipasto particolare non tanto per la partita ma per il giorno. Infatti, questa sera (giovedì 7 novembre), scenderanno in campo le due squadre al Ferraris. Una gara importante perché mette difronte due squadre a caccia di punti per la salvezza. I rossoblù arrivano dal successo sul Parma con l'esordio di Balotelli al Tardini , mentre i lariani dalla sconfitta di Empoli. Ma al di là del momento delle due formazioni in tanti, soprattutto i fantallenatori ansiosi di schierare la loro squadra su Fantacup (gioco targato Tuttosport) si sono chiesti come mai il match è in programma al giovedì.

Genoa-Como, la spiegazione dell'anticipo del giovedì

Genoa-Como al giovedì e il motivo è presto detto. Perché questo fine settimana, Genova ospiterà il prestigioso "Rally della Lanterna", evento conclusivo della Coppa Italia Rally 2024, in cui sono attese ben 170 auto e i migliori piloti del panorama italiano. La manifestazione, che si inserisce nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, animerà il centro della città con partenza e arrivo fissati in punti strategici per coinvolgere il pubblico.

Per l’occasione, il piazzale antistante lo stadio Ferraris sarà allestito come area di sosta e assistenza per i team, motivo per cui lo stadio sarà riservato durante il weekend, anticipando così l'incontro di campionato tra la formazione allenata da Gilardino e quella di Fabregas. L’evento non sarà solo un’occasione per gli appassionati di motori, ma anche un modo per promuovere Genova come capitale sportiva, combinando l’adrenalina del rally con il fascino storico della città.