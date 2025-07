El Aynaoui, il nuovo rinforzo Roma al Fanta: come può gestirlo Gasperini

Neil El Aynaoui è il primo rinforzo per la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini . I giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 2001 , che andrà a occupare il posto lasciato libero da Paredes, tornato al Boca Juniors, ma rispetto al quale ha caratteristiche ben diverse. Dinamismo, resistenza, fisicità, inserimento e vizio del gol: può essere un colpo interessante non solo per i capitolini ma anche in chiave Fantacalcio®. I buoni numeri registrati lo scorso anno in Francia, abbinati ai suoi punti di forza, lo rendono una delle possibili sorprese nella prossima stagione.

I numeri della scorsa stagione

El Aynaoui è un centrocampista centrale e mediano di grande fisicità. Un metro e 86, la scorsa stagione è stato il secondo giocatore in Ligue 1 per intercetti. Sulla scia dei vari Ederson e de Roon, colonne in mezzo al campo nelle ultime due stagioni dell'Atalanta, è il profilo giusto per il centrocampo di Gasp. La sua duttilità gli consente di ricoprire diverse posizioni: nell'ultimo anno al Lens ha giocato nei 2 mediani davanti alla difesa, ma anche come mezz'ala in un centrocampo a 3. Questo si ripercuote sulle sue doti di inserimento, delle quali hanno beneficiato i centrocampisti di Gasp a Bergamo: un assist e 8 gol nell'ultima stagione, 3 dei quali dal dischetto, lo rendono un possibile centrocampista da bonus. Di rigoristi però la Roma ne ha in abbondanza, da Dybala a Dovbyk passando per Pellegrini e all'occorrenza Soulé, per cui non è il dato principale da tenere in considerazione.

Il minutaggio e la possibile gestione

In partenza El Aynaoui si gioca il posto con Cristante, spesso messo in discussione ma al quale nessun allenatore giallorosso ha mai rinunciato, in più quest'anno riabbraccia quel Gasperini con cui ha avuto un exploit nella stagione 2017/18. Tuttavia, la cospicua cifra spesa dalla Roma per acquistarlo (23 milioni più 2 di bonus) e la concorrenza non elevatissima nel reparto mediano del campo (Paredes è partito, Gourna-Douath non è stato riscattato) dovrebbero consentire al franco-marocchino di giocare con continuità. Dipenderà anche da eventuali nuovi acquisti in quel reparto e dall'ipotetica scelta di Gasperini di arretrare Pisilli in mediana. Al momento El Aynaoui è da considerare un possibile titolare e un fattore in zona gol, ma andrà valutato il suo inserimento in nuovo campionato e nei meccanismi del nuovo allenatore. Il caso Le Fee insegna. Dunque un'occasione interessante per i fantallenatori, ma senza esagerare con la spesa.