Wesley, prendi o lasci al Fanta?

"Sono molto felice, anche per l'accoglienza dei tifosi in aeroporto. Il centro sportivo è straordinario e non vedo l'ora di conoscere anche lo stadio. Spero di vincere l'Europa League e di conquistare un posto in Champions, sarebbe un sogno". Lo ha detto ai media del club giallorosso Wesley , nuovo acquisto della Roma , arrivato dal Flamengo a titolo definitivo per 25 milioni più 5 di bonus. "E' stato difficile lasciare il Brasile, ma volevo venire in Europa. Ora sono felice di essere in un grande club, sento la responsabilità". Su Gasperini , che già lo voleva ai tempi dell'Atalanta: "Un allenatore eccellente, non vedo l'ora di conoscerlo, sa qual è il mio modo di giocare", ha dichiarato Wesley, che ha ricevuto anche un messaggio speciale da Dybala : "Mi ha chiesto come stavo, mi ha detto che mi aspettava qui e di scrivergli se avessi avuto bisogno di qualcosa. Quando l'ho letto ho fatto un salto e ho iniziato a gridare per casa. Lui è un campione, sono un grande fan", le parole del terzino.

Le caratteristiche tecniche

Classe 2000, Wesley è un giocatore duttile e votato all'attacco. Lo ha detto lui stesso presentandosi al club giallorosso: "Sono un calciatore offensivo, devo lavorare molto e crescere su diversi aspetti. Mi piace giocare largo sia in una linea a 4 che in un 3-4-3". Attacca lo spazio, si sovappone, spesso arriva sul fondo per il cross, ma è un fondamentale che potrà migliorare. Un metro e 78 di altezza, non è un gigante ma è forte fisicamente, oltre ad essere aggressivo, esplosivo e veloce sia nei primi metri che in progressione palla al piede. L'indole offensiva del brasiliano, la posizione di esterno a tutta fascia e il fatto di essere allenato da Gasperini, che negli anni all'Atalanta ha reso i cosiddetti "quinti" delle macchine da bonus, sono tutti buoni inidizi per i fantallenatori.

Quanto puntarci al Fanta

Wesley dovrà migliorare nel cross e in fase realizzativa: nel campionato brasiliano ha realizzato una rete e un assist nel 2023, è rimasto a secco l'anno seguente mentre in questa prima parte di stagione ha segnato l'unico gol proprio nella sua ultima partita prima di lasciare il Flamengo. Alla Roma ci saranno tutti i presupposti per portare bonus, ma i fantallenatori non si lascino trasportare dall'hype. E' vero che i giallorossi hanno investito tanto su di lui, che tende a spingersi in attacco e ha un allenatore che esalta le prestazioni degli esterni. Tuttavia arriva in nuovo campionato e avrà bisogno di tempo per inserirsi, in più non eccelle in fase realizzativa. Alla luce di tutti questi fattori, almeno in partenza può essere un secondo slot di difesa, su cui puntare senza eccedere con la spesa.