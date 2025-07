Wesley a Roma ma a Gasperini non basta: lo sfogo coi giornalisti, "ditelo voi stavolta"

Nel frattempo, la Roma ha continuato il proprio lavoro di preparazione, battendo il Kaiserslautern 1-0 in amichevole grazie a un gol di Evan Ferguson , altro volto nuovo della rosa . Gian Piero Gasperini , a fine gara, ha espresso soddisfazione per l’identità che la squadra sta mostrando: “Abbiamo tenuto il campo bene, ma c’è molto da migliorare. Soprattutto sullo stop, l’ultimo passaggio e il tiro, che fanno la differenza nelle partite”. Il tecnico ha anche parlato dell'attaccante irlandese: “Dobbiamo conoscerlo meglio e sfruttarlo in profondità. In certe situazioni potevamo cercarlo di più. Serve abituarsi a giocare un po’ di più con la punta”. E sul mercato il tecnico si sfoga, come già aveva fatto qualche giorno fa.

Mercato lento e rosa incompleta: lo sfogo di Gasperini

Se la vittoria in amichevole ha dato buoni segnali, il mercato continua a preoccupare Gasperini. Alla domanda su quanti giocatori manchino, il tecnico ha risposto con un sorriso amaro: “Non lo so, ditelo voi stavolta. Io faccio la conta da maggio”. Il riferimento è chiaro: molti giocatori sono partiti o ancora assenti, e la rosa appare monca. “L’aritmetica non è un’opinione - ha aggiunto - basta contare”. Gasp non cerca alibi, ma fotografa una situazione di difficoltà: “Gli allenatori vogliono sempre lavorare con la rosa definita, altrimenti la preparazione a cosa serve? Spero che ciò che abbiamo in testa, io e la società, si possa realizzare. Ma i tempi del mercato non sono quelli degli allenatori”. Un messaggio diretto, non il primo per il tecnico in queste prime settimane in giallorosso, che chiama a raccolta la dirigenza per completare quanto prima l’organico.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE