Ghilardi, prendi o lasci al Fanta?

Le caratteristiche tecniche

Ghilardi è un difensore fisico, abile nei contrasti e nel gioco aereo e discreto anche nell'impostazione dal basso. Non fa della velocità un suo marchio di fabbrica, per cui compensa con un buon posizionamento e l'attitudine a tentare l'anticipo. Alla luce di queste caratteristiche potrebbe interpetrare nella giusta maniera il ruolo di centrale nella difesa a 3 di Gasperini, sulla scia di quanto fatto da Hien all'Atalanta. Nel Verona però veniva impiegato sul centro-destra, ruolo che alla Roma appartiene da anni a Mancini (il quale a sua volta l'anno scorso ha giocato molto spesso al centro). Tante opzioni dunque per Gasp e per i fantallenatori, che si ritrovano un difensore molto intrigante per l'asta.

Quanto puntarci al Fanta

Se la Roma non dovesse acquistare altri difensori da qui alla fine del mercato estivo, Ghilardi dovrebbe avere parecchio minutaggio. Non ha mai avuto infortuni in carriera, l'anno scorso ha saltato solo una partita per influenza, quindi i presupposti per giocare con continuità ci sono. La scorsa stagione è diventato un titolarissimo nel girone di ritorno, collezionando nel complesso 24 presenze, di cui 21 da titolare. Non ha brillato in ottica Fanta, visto il 5,73 di media voto e 5,54 di media fantavoto, e non ha realizzato né gol né assist. Numeri quindi insufficienti per considerarlo un difensore da primi slot, ma alla Roma con una rosa di valore attorno potrà migliorare le sue prestazioni. In partenza è un titolare low cost da buoni voti, da prendere a poco per completare il reparto.