Jashari, prendi o lasci al Fanta?

Altro innesto importante in mezzo al campo per il Milan , che dopo Samuele Ricci e Luka Modric si assicura anche Ardon Jashari . Lo svizzero arriva dal Club Brugge per quasi 40 milioni e va a formare un pacchetto di centrocampisti di assoluto valore per il tecnico Massimiliano Allegri . Considerando la cifra spesa e la durata della trattativa (quasi due mesi), il classe 2002 sulla carta sarà un titolare, anche se non si esclude un breve periodo di ambientamento, essendo l'ultimo arrivato in ordine cronologico e con l'inizio della stagione sempre più vicino (i rossoneri debutteranno a San Siro il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari ). Eppure in ottica Fanta è un giocatore che nasconde delle insidie.

Le caratteristiche tecniche

Jashari è un regista puro, in Belgio giocava nei due mediani davanti alla difesa, e in un ipotetico 4-2-3-1 di Allegri potrebbe ricoprire lo stesso ruolo. Fa dell'impostazione il suo marchio di fabbrica, con un'ottima gestione della palla e precisione nei passaggi. La sua capacità di superare la pressione avversaria nel dribbling o tramite passaggi filtranti lo rende un buon assist-man: nella passata stagione ha realizzato 4 passaggi vincenti per i compagni. Non è un goleador: ha segnato 3 reti l'anno passato in Belgio e non tende a inserirsi con grande frequenza. Un fattore che gioca a favore dei fantallenatori può essere però lo scarso numero di cartellini: soltanto 3 nello scorso campionato, un numero tutt'altro che elevato considerando la posizione in campo e la necessità di effettuare contrasti.

La gestione al Fanta

Sia in caso di 3-5-2 (provato nelle amichevoli estive) che di 4-2-3-1, Allegri in mezzo al campo dovrebbe schierarne tre tra Ricci, Modric, Jashari e Fofana. A bocce ferme il più indiziato a partire dalla panchina potrebbe essere quest'ultimo, ma c'è da considerare la gestione del minutaggio del croato, che a quasi 40 anni non potrà giocarle tutte. E non si può escludere Loftus-Cheek, che può essere impiegato in varie zone del campo. Jashari è stato pagato tanto, per cui avrà certamente tanto spazio, ma potrà anche partire fuori qualche volta perché nel centrocampo del Milan c'è molta concorrenza. Il suo talento è fuori discussione, accanto a giocatori di classe e di qualità potrà crescere ancora, ma al Fanta non è un centrocampista da primi slot. Parte come scommessa, il consiglio è di non andare oltre il 3% del budget.