Louis Buffon, prendi o lasci al Fanta?

Non solo grandi nomi e nuovi acquisti delle squadre di vertice. I fantallenatori tengano d'occhio anche un giovanissimo talento del Pisa neopromosso: Louis Thomas Buffon , figlio di Gigi. È un attaccante esterno che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta, dunque un elemento duttile nel 3-4-2-1 di mister Gilardino . Ha segnato nell'amichevole contro la Rappresentativa Valle d'Aosta e in quella con la Pistoiese, l'ultima prima dell'esordio in gare ufficiali che ha visto i toscani superare ai calci di rigore il Cesena in Coppa Italia. Ma ha avuto spazio anche nelle precedenti 3 amichevoli contro Bra, Pro Vercelli ed Empoli. E chissà che proprio il gol alla Pistoiese non possa aver incuriosito i fantallenatori.

I progressi nonostante la giovane età

La scorsa stagione Buffon ha realizzato 8 gol nel campionato Primavera 2 con il Pisa U19, giocando sia ala sinistra che più centrale. Sono numeri importanti, considerando che è nato il 28 dicembre 2007 e quindi era decisamente sotto età. Numeri che gli sono valsi anche la chiamata nell'under 18 della Repubblica Ceca (non ha scelto l'Italia), in cui ha segnato lo scorso 25 marzo contro la Francia. Gilardino gli ha concesso spazio nelle amichevoli pre-campionato e secondo Mondo Primavera sembra intenzionato a confermarlo in prima squadra per questa stagione, nonostante la giovanissima età.

La scommessa al Fanta

Veloce, mancino, abile nel dribbling e col vizio del gol. Buffon può essere una delle sorprese del Pisa, e se uno come Gilardino gli dà fiducia vuol dire che le qualità ci sono. Al Fanta si può prendere come scommessa da ultimo slot in leghe numerose, magari dai 12 partecipanti in su, dove completare il reparto attaccanti è sempre difficile. D'altronde al netto delle potenzialità del giocatore, che a neanche 17 anni ha grossi margini di miglioramento, nel Pisa c'è parecchia concorrenza dalla trequarti in su, per cui non sarà semplice trovare spazio, anche qualora la società dovesse cedere qualcuno da qui al termine del mercato estivo. Ma i fantallenatori sono avvisati: c'è un nuovo Buffon alla ribalta, e i presupposti per diventare un jolly vincente ci sono.