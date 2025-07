Buffon, il figlio Louis protagonista con il Pisa: gol in amichevole

Il calcio, a volte, sembra muoversi in cerchi perfetti, tracciando traiettorie che uniscono passato e presente in un’unica, emozionante narrazione. È il caso di Louis Buffon, figlio del leggendario Gianluigi Buffon, che in questi giorni sta vivendo un'esperienza speciale nel ritiro del Pisa guidato da Alberto Gilardino. Non è tra i pali, come il padre, ma qualche metro più avanti, là dove si sogna con i piedi: Louis è un attaccante. E se “buon sangue non mente”, lui lo sta dimostrando ogni giorno sul campo, tra grinta, talento e una precoce maturità tecnica. Nella recente amichevole contro la Rappresentativa Valle d'Aosta, il classe 2007 ha trovato anche il suo momento: un gol, il quarto del match, siglato allo scadere del primo tempo. Un lampo che ha acceso gli occhi di chi lo osservava, con un misto di sorpresa e speranza.