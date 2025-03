Buffon, la prima volta con il Pisa! Esordio ufficiale tra i professionisti

La 29ª giornata di Serie B ha un sapore di nostalgia calcistica, ma con un futuro tutto da scrivere: in Pisa-Spezia c'è stato l'esordio di Louis Buffon, primogenito di Gigi leggenda della Juventus e della Nazionale italiana. Ormai non era un segreto l'apprezzamento di mister Pippo Inzaghi, grande amico-rivale dell'ex portiere, per il giovane calciatore nerazzurro. Attaccante dal fisico importante che dopo la convocazione per la partita contro il Cesena, all'83' ha avuto l'occasione per mettere in mostra il suo talento. Un altro figlio d'arte si iscrive alla lunga lista della nuova generazione di calciatori dai piedi d'oro.