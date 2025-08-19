Gutierrez al Napoli, è ufficiale: prendi o lasci al Fanta?

Nuovo rinforzo per il Napoli , che ha acquistato Miguel Gutierrez , terzino sinistro spagnolo classe 2001. Arriva dal Girona a titolo definitivo in un'operazione da 20 milioni di euro, bonus compresi . Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione . Lo stesso club partenopeo ha ufficializzato l'acquisto con una nota ufficiale sul proprio sito: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!".

Le caratteristiche tecniche

Gutierrez è un giocatore con spiccate doti offensive. Lo dimostra l'elevato numero di assist che ha fornito nei suoi 3 anni al Girona, dove si è trasferito nel 2022 dopo aver trascorso le giovanili nel Real Madrid. Preciso nei cross e nei passaggi, tende a sovrapporsi e ad accompagnare la manovra, anche all'interno dell'area avversaria. Mancino, buona velocità, sarà l'arma in più di Conte sulla corsia di sinistra. Non solo attacco però, perché è abile anche in fase difensiva, con aggressività, anticipo e senso della posizione. Un terzino completo che va a rinforzare ulteriormente la squadra campione d'Italia in carica.

La gestione al Fanta

In ottica Fanta, Gutierrez può essere un colpo molto interessante all'asta. Non segna tantissimo (3 gol negli ultimi 2 anni) ma fa tanti assist: 7 nel 2023/24 e 5 nella passata stagione. Altro dato importante è quello che riceve poche ammonizioni: solamente 4 sia l'anno scorso che due anni fa. Occhio poi alla sua duttilità: nel Girona gli è capitato di fare anche l'esterno sinistro a tutto campo nel 3-4-2-1. Difesa a 3 che da sempre è un mantra per Antonio Conte, anche se l'anno scorso a un certo punto è stata messa da parte per far giocare sia McTominay che Anguissa a centrocampo, e lo stesso potrebbe accadere quest'anno. E se Gutierrez si alza sulla linea dei centrocampisti potrà essere ancora più determinante in zona bonus. I presupposti per ripetere i numeri dimostrati in Spagna ci sono, ma la concorrenza pure: non si possono tagliare fuori Olivera e Spinazzola, gli altri due terzini sinistri in rosa. Gli azzurri in più avranno la Champions, per cui ci saranno rotazioni durante la stagione. Alla luce di tutte queste considerazioni, Gutierrez si può prendere come secondo slot di difesa, spendendo non oltre il 3-4% del budget.