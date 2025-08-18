Napoli, Gutierrez pronto ad abbracciare Conte: visite e firma

Miguel Gutierrez pronto a indossare la maglia del Napoli. Il terzino classe 2001 è arrivato lunedì 18 agosto a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito, per poi procedere con la firma del contratto che lo legherà al club fino al 2030 a fronte di un corrispettivo netto stagionale da 2.3 milioni di euro. Al Girona verranno invece versati 18 milioni più 2 di bonus. Mentre al Real Madrid, squadra in cui il giocatore è cresciuto accumulando 10 presenze complessive con la prima squadra dei Blancos, è garantita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Guiterrez si prepara dunque a unirsi al gruppo di Antonio Conte , che lo stesso giorno attende inoltre l'esito degli esami di Romelu Lukaku , il cui infortunio rimediato nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos sembra essere più grave del previsto .

Gutierrez: i numeri carriera

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Gutierrez vanta 31 presenze con il Castilla e 10 con la prima squadra: nell'aprile del 2021 l'esordio in occasione della sfida di campionato contro il Cadice - stagione in cui i Blancos hanno inoltre conquistato campionato e Champions League - . Ad agosto 2022 si trasferisce al Girona a titolo definitivo, dove accumula 112 presenze complessive chiudendo inoltre con un bilancio di 6 reti e 19 assist. Nel suo curriculum, anche la Youth League del 2020.