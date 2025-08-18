Tuttosport.com

Napoli, Gutierrez pronto ad abbracciare Conte: visite e firma

L'esterno spagnolo è arrivato in Italia per sottoporsi agli esami di rito e unirsi poi alla corte del tecnico salentino
2 min
Napoli Miguel GutierrezConte
Napoli, Gutierrez pronto ad abbracciare Conte: visite e firma© BARTOLETTI
Napoli

Napoli

Miguel Gutierrez pronto a indossare la maglia del Napoli. Il terzino classe 2001 è arrivato lunedì 18 agosto a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito, per poi procedere con la firma del contratto che lo legherà al club fino al 2030 a fronte di un corrispettivo netto stagionale da 2.3 milioni di euro. Al Girona verranno invece versati 18 milioni più 2 di bonus. Mentre al Real Madrid, squadra in cui il giocatore è cresciuto accumulando 10 presenze complessive con la prima squadra dei Blancos, è garantita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Guiterrez si prepara dunque a unirsi al gruppo di Antonio Conte, che lo stesso giorno attende inoltre l'esito degli esami di Romelu Lukaku, il cui infortunio rimediato nel corso dell'amichevole con l'Olympiacos sembra essere più grave del previsto

Gutierrez: i numeri carriera

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Gutierrez vanta 31 presenze con il Castilla e 10 con la prima squadra: nell'aprile del 2021 l'esordio in occasione della sfida di campionato contro il Cadice - stagione in cui i Blancos hanno inoltre conquistato campionato e Champions League - . Ad agosto 2022 si trasferisce al Girona a titolo definitivo, dove accumula 112 presenze complessive chiudendo inoltre con un bilancio di 6 reti e 19 assist. Nel suo curriculum, anche la Youth League del 2020.

