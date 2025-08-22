De Winter, prendi o lasci al Fanta?

Il Milan ha pescato dal Genoa per rinforzare la difesa. Koni De Winter ha firmato con i rossoneri fino al 2030 , in un'operazione da 20 milioni di euro. Il 23enne belga è stato protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia del Grifone, dove ha collezionato 54 presenze complessive in Serie A. La sua duttilità farà comodo ad Allegri , in caso di alternanza tra difesa a 3 e a 4 nel corso della stagione. L'anno scorso infatti De Winter è stato impiegato in varie posizioni: prima nella difesa a 3 di Gilardino sia come braccetto che da centrale, poi nella retroguardia a 4 di Vieira era uno dei due centrali ma all'occorrenza ha giocato anche terzino destro.

La gestione al Fanta

L'abilità nel giocare in più ruoli si ricollega anche in ottica Fanta. De Winter avrà la concorrenza dei vari Gabbia, Tomori e Pavlovic: almeno uno di questi (due in caso di difesa a 4) partirà dalla panchina. E in un'annata senza Europa come quella rossonera, dove non è detto che ci siano molte rotazioni nella formazione titolare, può essere uno svantaggio. Tuttavia la cifra cospicua spesa per acquistarlo e il fatto di essere ben conosciuto da Allegri (De Winter è cresciuto nel settore giovanile della Juve) lasciano pensare che il belga avrà molto spazio nell'arco della stagione. In caso di 3-5-2 può essere schierato braccetto di destra, con la possibilità di spingersi in avanti e di passare a 4 a gara in corso (come nel caso di Tomori in Milan-Bari di Coppa Italia). Ma può fare anche il centrale al posto di Gabbia o il terzino destro nel 4-3-3. Nello scorso campionato ha ricevuto 6 cartellini gialli e ha segnato 3 gol. I numeri sono discreti, ma con un tecnico attento alla fase difensiva come Allegri potranno migliorare, a tal punto da considerarlo come un buon terzo o quarto slot di difesa, da pagare non oltre il 2% del budget.