Rabiot, prendi o lasci al Fanta?

Adrien Rabiot ha lasciato l'Olympique Marsiglia per far ritorno in Italia. È un nuovo giocatore del Milan dove ritrova Max Allegri , con cui ha avuto il proprio miglior rendimento nella precedente esperienza alla Juventus . L'arrivo del francese va ad aggiungere bonus nel reparto dei centrocampisti, andando ad arricchirlo ulteriormente. I fantallenatori ricorderanno le sue ultime due stagioni in bianconero, in cui riusciva ad andare a segno con una certa continuità, e sperano che il 30enne possa ripetersi anche in rossonero, dove l'allenatore è lo stesso.

Alte aspettative su Rabiot

Nella passata stagione, Rabiot ha messo a segno ben 9 reti e 4 assist in Ligue 1. Record di gol per lui, che ha superato quota 8 della stagione 2022/23 in maglia Juve. A sorprendere non è stato solo il grande contributo in fase offensiva, ma anche la sua forma fisica. Rabiot infatti firmò a metà settembre da svincolato, il che significa che non aveva svolto la preparazione con la squadra. Eppure ha dimostrato fin da subito un'ottima condizione, disputando 29 partite in campionato, di cui 27 da titolare. Questo aspetto, sommato al fatto che è un pupillo di Allegri, dovrebbe essere di conforto in ottica Fanta: il francese è un titolare del Milan, se sta bene le può giocare tutte, anche perché i rossoneri non hanno le coppe europee.

La gestione al Fanta

In rossonero Rabiot ha tutte le carte in regola per mettere nel mirino il bottino della scorsa stagione. Nove gol sono tanti, ma con giocatori di qualità attorno non è impossibile. I vari moduli che potrebbe proporre Allegri vista l'abbondanza in rosa, soprattutto a centrocampo, non rappresentano un ostacolo. Rabiot può giocare infatti da mezz'ala nel 3-5-2 o nel 4-3-3, ma può fare anche il mediano nel 3-4-2-1 o nel 4-2-3-1. Più difficile vederlo sulla trequarti, dove ci sono i vari Pulisic, Leao e Nkunku (quest'ultimo anche da punta). Per caratteristiche, Rabiot può coesistere sia con giocatori veloci e tecnici come quelli appena citati, sia con giocatori fisici come Loftus-Cheek o Fofana, e renderebbe accanto a Modric. Proprio lui e il croato partono in cima alle gerarchie nel folto centrocampo rossonero. Al Fanta Rabiot si può prendere come secondo slot alto intorno al 4-5% del budget.