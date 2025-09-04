Hojlund, prendi o lasci al Fanta?

L'infortunio di Lukaku è stato un duro colpo per il Napoli e i fantallenatori che hanno puntato o avrebbero voluto puntare su di lui. Il belga sarà fuori per qualche mese, e l'arrivo di Rasmus Hojlund , acquistato proprio per sopperire alla sua assenza, genera ulteriore scompiglio nel reparto attaccanti. Del danese si hanno impressi i ricordi del suo unico anno trascorso in Italia, con 9 gol e 2 assist messi a segno nella stagione 2022/23 nell' Atalanta . Poi la cessione da record al Manchester United , dove non è riuscito a esprimersi. Da qui il ritorno in Serie A, con l'obiettivo di rimpiazzare al meglio Lukaku e migliorare il bottino di gol di tre stagioni fa.

Sulla scia di Lukaku

Che mister Conte abbia scelto proprio Hojlund non è un caso. Il danese per alcune caratteristiche tecniche e fisiche ricorda il primo Lukaku allenato dal tecnico pugliese all'Inter. Meno potente fisicamente, meno goleador (il belga segnò ben 47 gol in Serie A nei suoi primi due anni all'Inter, numeri molto difficili da eguagliare), ma con la stessa velocità e tendenza ad attaccare la profondità: perfetto dunque per Conte. Hojlund può sfruttare i lanci lunghi di De Bruyne per partire sulla linea del fuorigioco e mettere in crisi le difese avversarie, proprio come faceva il belga in nerazzurro. Dunque le possibilità di eguagliare, ma anche migliorare, i 9 gol con l'Atalanta ci sono tutte.

La gestione al Fanta

La cifra elevata che i partenopei hanno speso per strapparlo allo United lascia pensare che Hojlund possa essere titolare nel periodo in cui Lukaku sarà ai box. Tuttavia c'è da considerare la concorrenza di Lucca, che nelle prime partite potrà anche trovare spazio dal primo minuto, e non va dimenticata la Champions con le possibili rotazioni di Conte, vista la rosa abbondante e di qualità dei campioni d'Italia in carica. Ma Hojlund è il primo nelle gerarchie ed è pronto a rilanciarsi in Serie A dopo la scorsa stagione difficile, con soli 4 gol in 32 partite di Premier League. Al Fanta si può prendere come secondo slot, anche primo slot basso in leghe numerose, intorno al 15% del budget. Sconsigliata la coppia con Lucca, a causa del prezzo troppo alto, ma soprattutto perché prima o poi Lukaku tornerà e da quel momento il minutaggio degli altri due centravanti si ridurrà inevitabilmente. Ma intanto almeno fino a novembre, periodo in cui è previsto il ritorno di Big Rom, le chiavi dell'attacco saranno affidate a Rasmus Hojlund.