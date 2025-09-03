Conte dopo la sosta potrà schierare un attaccante in più: Hojlund è stato acquisto l'ultimo giorno di mercato e ora il club è passato alle presentazioni. Il giocatore è rimasto molto colpito dall'ambiente che ha già avuto modo di capire nel giorno delle visite mediche e firma sul contratto . L'ex Manchester United è pronto al ritorno in Serie A per cercare di dimenticare le difficoltà avute in Premier League con i Red Devils. Nonostante tutto è riuscito a collezionare 26 gol e 6 assist e ora sotto la guida di Conte potrà incrementare i suoi numeri. Intanto ai canali del club il danese ha svelato qualche curiosità.

Napoli, le prime dichiarazioni di Hojlund

“Sono molto emozionato. Il Napoli ha vinto il campionato e so quanto siano calorosi i tifosi e la città. Sono molto felice per questa opportunità" - ha detto Hojlund ai canali del club. L'attaccante danese ha poi svelato di aver seguito a distanza la gara con il Cagliari: "Ho visto la partita contro il Cagliari in un ristorante, il momento del gol all’ultimo minuto di Anguissa. Ho passato delle ore belle qui in Italia, sono felice di essere qui. Ora è tutto differente, vengo qui con più esperienza e sono un giocatore migliore con esperienza in Champions League e in Premier. Vengo con tanta voglia di provare ciò che sono, di mettermi in mostra nel miglior team d’Italia. Con il Napoli andrà benissimo. Io do sempre tutto sul campo, come se volessi morirci. Voglio dare tutto per la squadra, dare tutto per segnare, per lottare su ogni traguardo". L’ex Manchester United ha già percepito la passione dei tifosi: "I tifosi sono calorosissimi qui, ho giocato in Italia all’Atalanta e so quanto sono pazzi. Amano il calcio, l’ho visto nelle strade e allo stadio Maradona. E’ incredibile, non vedo l’ora di vederli allo stadio perchè voglio dare il massimo quest’anno per rendere possibile la vittoria di un trofeo e rendere i tifosi e la società fieri”.