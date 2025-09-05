Tsimikas, prendi o lasci al Fanta?

La gestione al Fanta

Tsimikas è un giocatore affidabile e con esperienza internazionale. Solido in fase difensiva, a Roma potrà sfruttare maggiormente le sue doti offensive, poiché farà l'esterno sinistro a tutto campo nel 3-4-2-1 di Gasperini. E si è visto negli anni all'Atalanta quanto convenga prendere gli esterni di Gasp al Fanta. È il classico bug di listone, perché giocherà sulla linea dei centrocampisti pur essendo listato difensore. Abile nei cross, può battere i calci d'angolo, anche se ci sono i vari Dybala e Soulé. Ha dunque la possibilità di fornire diversi assist: il suo massimo in una stagione di Premier è di 4 nel 2022/23. Non è molto incline agli infortuni: ha saltato solo 6 partite l'anno scorso per un problema alla caviglia. L'unico ostacolo sarà la concorrenza di Angelino, che al momento è il titolare, ma con le coppe europee e i vari impegni della Roma il greco troverà spazio e chissà che non possa scavalcare lo spagnolo nelle gerarchie. Al Fanta si può prendere come scommessa a pochi crediti: al momento non parte come titolare ed è rischioso pagarlo troppo. È consigliata la coppia con Angelino, soprattutto in leghe numerose, per avere un titolare sicuro sulla fascia sinistra della Roma. La spesa per prenderli insieme non sarà molto elevata.