Golden Boy 2022, l'incoronazione anticipata a novembre

TORINO - Il Mondiale in Qatar cambia anche le date del Golden Boy. Il tradizionale appuntamento di dicembre verrà anticipato a novembre, prima della partenza delle nazionali per la Coppa del mondo. Nuovo periodo, ma stessa città. Sarà sempre Torino ad ospitare l’incoronazione del Golden Boy 2022, il miglior Under 21 protagonista in Europa che raccoglierà l’eredità di Pedri del Barcellona. Intanto si avvicina un nuovo conto alla rovescia: quello per la selezione del 15 luglio, quando la lista dei candidati al Golden Boy 2022 verrà ridotta dai 100 nomi attuali a 80. Già, ogni mese un taglio di venti unità sino a giungere alla “shortlist” di metà ottobre: a quel punto scenderà in campo la nostra autorevole giuria internazionale (40 giornalisti, in rappresentanza di 22 nazioni europee, fra cui i direttori dei tre quotidiani sportivi italiani) cui spetterà il compito di votare il vincitore scegliendo fra i 20 “superstiti". I paesi d’élite calcistica come Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia vantano più testate giornalistiche in giuria secondo una sorta di “ranking list” stile Champions League.