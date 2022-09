Golden Boy, 40 candidati ancora in corsa

L’estate sta finendo, il tempo del Golden Boy sta arrivando. Siamo giunti al quarto atto del concorso internazionale creato da Tuttosport nel 2003 (si tratta dunque della 20ª edizione: anniversario) riservato al miglior Under 21 dell’anno solare, ossia il “Ragazzo d’Oro” del 2022, colui che avrà saputo mettersi maggiormente in risalto. Dopo i 100 nomi iniziali pubblicati a metà giugno e le successive scremature del 15 luglio e Ferragosto, oggi è il turno di altri 20 “tagli” (e aggiornamenti): restano in lizza per il titolo 40 calciatori nati rigorosamente a partire dal 1° gennaio 2002, come recita il regolamento. L’elenco dei nominati verrà “limato” in via definitiva a metà ottobre, quando resteranno in gara i 20 finalisti della cosiddetta “shortlist” da cui la nostra prestigiosa giuria internazionale, composta da 40 giornalisti delle più celebri testate europee, voterà il migliore in assoluto di quest’anno.

"Absolute Best" e premio "Web" Ma le preferenze dei nostri “togati” giurati saranno orientate, indirizzate e in qualche modo influenzate dagli internauti di tutto il mondo che a loro volta – grazie al sondaggio online sul sito www.tuttosport.com – votano i loro beniamini. In occasione del gala autunnale di premiazione a Torino, unitamente al Golden Boy “Absolute Best” eletto dai giornalisti di tutta Europa, sarà gratificato per il quinto anno consecutivo anche il “Web Golden Boy”, il più votato dalla giuria popolare. Nel 2021, come noto, a trionfare nello storico trofeo “Golden Boy Absolute Best” è stato il grande talento Pedri del Barcellona mentre il tedesco Adeyemi (trasferitosi dal Salisburgo al Borussia Dortmund durante quest’estate) risultò il più “cliccato” dagli internauti. Finora, complessivamente (cioè da metà giugno) sono già arrivati oltre 915.000 voti. Super record. E' sfida Camavinga-Gavi-Fati Come da tradizione, fra un mese entrerà in campo la nostra giuria tecnica altamente qualificata, composta da 40 giornalisti specializzati in calcio estero delle più autorevoli testate a indirizzo sportivo del Vecchio Continente. Da “L’Équipe” a “Marca”, dal “Times” alla “Bild”, da “France Football” a “Sport-Express”, da “A Bola” al “De Telegraaf”, da “Aftonbladet” a “Blick” e così via. Insieme a loro anche le illustri preferenze dei Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) più i loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (Rai, Mediaset, Sky, LA7 e Dazn). L’Under 21 che nel 2022 ha raccolto più trionfi è il madridista Camavinga, trionfatore in Champions League, Liga, Supercoppa d’Europa e Supercoppa nazionale. Nessuno come lui. Va tuttavia segnalato che non è ancora titolare fisso nella formazione di Ancelotti, pur giocando benissimo quando viene impiegato. Inoltre da luglio deve pure fare i conti con il nuovo acquisto Tchouaméni e non ha ancora debuttato nella Nazionale maggiore francese. Viceversa il “blaugrana” Gavi, appena 18enne, non ha vinto niente quest’anno, ma è titolarissimo nel Barcellona e vanta già 10 presenze nella Spagna di Luis Enrique. Infine c’è il “genietto” Ansu Fati che si sta riconquistato il posto dopo 4 operazioni al ginocchio.