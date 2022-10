Golden Boy, 20 i candidati rimasti in corsa. Vota il sondaggio!

La lista finale dei 20 calciatori che si contenderanno il Golden Boy 2022 è pronta. Il prestigioso premio internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 tesserato per un club europeo, e giunto alla sua 20ª edizione, sarà consegnato il prossimo 7 novembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Hub OGR di Torino nel corso di una serata di gala alla presenza di grandi personaggi, celebrità e autorità del calcio nazionale e internazionale. A esprimersi è una giuria “tecnica” altamente qualificata, firme di assoluto prestigio e autorevolezza, 50 giornalisti specializzati in calcio estero delle più qualificate testate del Vecchio Continente. A vincere nel 2021 è stato Pedri, talentuosa mezzala del Barcellona e nazionale spagnolo.